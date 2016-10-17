20-летняя Юлия Винс из российского города Энгельс, прозванная уже "мускулистой Барби", активно набирает популярность в соцсети Instagram - на ее аккаунт подписались более 334 тыс человек.

Девушка активно постит свои фото с тренировок, на которых качает мышцы и поднимает штанги. При этом у нее удивительно миловидная внешность, она всегда идеально накрашена.

На такой необычный микс силы и женственности обратило британское издание Daily Mail, посвятившее Юлии целую статью, в которой в красках описывается, как юная спортсменка поднимает по 190 кг.

"Я - доказательство того, что можно поднимать тяжести и быть при этом красивой, не используя стероиды", - заявила она изданию.