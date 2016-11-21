Хотя до столетней годовщины революционных событий 1917 года остаётся почти год, в Сети стартовал проект, цель которого – рассказать о том, что происходило в этот тревожный год.

На сайте проекта «1917. Свободная история» в виде социальной сети каждый день до начала 2018-го будут публиковаться записи «от первого лица». Николай II, Анна Ахматова, Эрих Мария Ремарк, Василий Кандинский, Григорий Распутин и ещё тысячи героев будут через письма и дневники рассказывать о событиях, происходящих в стране и в их собственной жизни. Всё это разворачивается почти в режиме реального времени, только с отставанием на сотню лет

Кроме того, в «ленте новостей» отражаются и главные события «сегодняшнего» дня, иногда совсем не связанные с революцией или с Россией вообще.

«У нас очень срочные новости! Между островом Kea и материковой Грецией на мине подорвалось госпитальное судно «Британник». Прямо сейчас на корабле находится медсестра по имени Вайолетт Джессоп», – пишут в понедельник в сообществе проекта и дают ссылку на запись в дневнике этой медсестры от 21 ноября 1917-го.

За первую неделю работы проекта удалось собрать тысячи подписчиков – только у страницы «ВКонтакте» их уже более 82 тысяч.

– Это идея Миши Зыгаря (журналист, основатель проекта. – Прим. ред.). Он сейчас пишет книгу о начале ХХ века, и в процессе работы стало ясно, что столько удивительных вещей не вмещается ни в одну книгу, – рассказал Metro исполнительный директор проекта «1917. Свободная история» Карен Шаинян. – У нас 1500 тысячи персонажей. Звучат только их голоса. Никакой трактовки. Мы готовим интерактивную инфографику по Романовым, чтобы можно было разобраться, кто есть кто. Можно будет узнать, кто был кому другом, кто врагом.