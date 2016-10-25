Петербургский студент Михаил Шатенев прошел в финал конкурса Wildlife Photographer of the Year (Лучший фотограф дикой природы) и принял участие в церемонии награждения в Лондоне.

18-летний фотоохотник участвовал в молодежной категории.

- На момент отправки работ мне было 17 лет, поэтому я попал в категорию от 15 до 17 лет, - рассказал Metro Михаил Шатенев. – До этого я несколько раз участвовал в этом конкурсе, но мне ни разу не удавалось дойти до финала.

В фотоконкурсе, организованном музеем естествознания в Лондоне, приняли участие 50 000 работ. Отбор лучших из лучших проходил в несколько этапов. Снимок петербургского фотографа «Остерегайся медведицы!» прошел четвертьфинал, полуфинал и в числе лучших фото оказался в финале.

В своей категории Михаил Шатенев не занял первое место. Однако даже попадание в финал престижного среди фотоохотников конкурса стало для него большим достижением.

Михаил признается, что фотография для него – хобби. Сейчас он учится в Санкт-Петербургском электротехническом университете и связывать свою профессиональную жизнь с фотографией не торопится. Тем не менее, к своему хобби Михаил Шатенев относится очень серьезно.

Несмотря на юный возраст, у молодого человека за плечами большой опыт фотоохоты.

- Мой отец профессиональный фотограф дикой природы, он с самого детства берет меня с собой в поездки, - говорит Михаил. – Первый личный фотоаппарат появился у меня лет в 5 или 6. С тех пор я снимаю дикую природу. Чаще всего выезжаю в Финляндию, Карелию или ищу интересные кадры в окрестностях Петербурга.

Кроме того, Михаил Шатенев является победителем конкурса фотографов «Золотая черепаха» и членом Санкт-Петербургского клуба фотоохотников.

- Мне повезло, я получил возможность учиться у лучших фотографов дикой природы в Петербурге, - считает молодой человек. – Они делятся со мной секретами мастерства, рассказывают, как снимать животных, как найти удачный кадр.

Съемка дикой природы – это долгий процесс, - добавляет Михаил. - Выследить, поймать в объектив даже самую маленькую птичку непросто. Подготовка тоже занимает время. Одна из главных особенностей съемки дикой природы, заключается в том, что фотоохотник должен знать особенности поведения животных и уметь вести себя с ними правильно.

Останавливаться на достигнутом 18-летний фотограф не собирается. Весной Михаил Шатенев планирует отправиться в Карелию снимать глухарей и тетеревов.

Кроме того, молодой человек продолжит участвовать в фотоконкурсах.

- Из молодежной категории я перехожу во взрослую, - говорит Михаил. – Конечно, это совершенно другой уровень. Но, учитывая мой опыт участия в различных конкурсах, я надеюсь, у меня все получится.