143 спортсменам в Рио было разрешено использование допинга

На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства, ВАДА, появилась информация о количестве спортсменов, которые получили терапевтические исключения на Олимпиаде 2016 года в Рио.

143 спортсмена из 11303 принимали участие в соревнованиях с разрешением использовать запрещённые препараты. При этом 92 атлета получили разрешение до Олимпиады, а 51 — во время её проведения.

При терапевтическом исключении спортсменам разрешается использовать запрещённые средства для поддержания собственного здоровья.

Отметим также, что британец Крейг Риди был переизбран на пост главы международного антидопингового агентства.