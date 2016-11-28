Сегодня, 28 ноября 2016 года, в Нью-Йорке состоится заключительная, 12-я, партия Сергея Карякин и Магнуса Карлсена. Российский шахматист поборется с норвежцем за титул чемпиона мира по шахматам.

На сегодняшний день, общий счёт по итогам 11 партий 5,5 : 5,5. Ничья.

В случае, ничейного результата по итогам 12 партии Карякин – Карлсен, 30 ноября состоится тай-брейк (быстрые шахматы), а в случае сохранения равного счёта — блиц.

Начало партии запланировано на 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в эти дни в Нью-Йорке проходит 55-ый матч за звание чемпиона мира по шахматам. За звание лучшего борятся россиянин Сергей карякин и норвежец Магнус Карлсен.

Для победы шахматистам необходимо набрать 6,5 очка. Помимо звания чемпиона, также предусмотрен призовой фонд, который составляет один миллион евро. Победитель получит 60% от этой суммы: проигравший – 40%.

11 партия Карякин – Карлсен завершился с ничейным результатом. Российский гроссмейстер играл белыми фигурами, партия длилась 3 часа 20 минут и завершилась на 34-ом ходу.