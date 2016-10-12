Активисты общественного движения "Альянсы гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" вечером 11 октября пришли на Невский проспект, прихватив с собой радужный гроб. В их понимании, гроб символизирует ту проблему, что геям и лесбиянкам в России приходится скрывать свою идентичность, таиться, придерживаясь стандартов традиционного общества. Проведению акции помешали сотрудники полиции - они не позволили одному из организаторов перформанса, Алексею Назарову, лечь в гроб, и отвезли его в 28 отделение на улице Марата, дом 79.

Как рассказал METRO ЛГБТ-активист Алексей Назаров, полицейские вели себя совершенно корректно. Забрали его не за проведение акции, связанной с ЛГБТ, так как она проводилась в рамках закона и не было необходимости в согласовании с властями. Оказалось, активист нарушил правила пребывания в Санкт-Петербурге - у него нет постоянной регистрации. Забрали активиста для выяснения обстоятельств, продержали три часа и взяли штраф 3000 рублей. Алексей Назаров рассказал об идее перформанса "Радужный гроб".

- Идея гроба довольно сильная, но все же банальная. Изначально я хотел организовать другую акцию: пройти по улицам с бубном, в ярких одеждах, петь песни. Но это могло быть воспринято как парад или оскорбление чьих-то чувств. Поэтому пришлось выбрать, возможно, более грубую форму, но которая может подчеркнуть, каково живется людям, вынужденным себя скрывать - это с одной стороны. А с другой, мне хотелось раз и навсегда подчеркнуть - не хочу я в таком гробу жить. Я хочу быть открытым и честным перед самим собой и перед своими родными, перед коллегами и посторонними людьми - это ключевая идея перформанса. Может быть, люди, которые никогда не видели представителей ЛГБТ, потому что они прячутся, стали бы воспринимать нас значительно лучше, если бы увидели что мы есть и рядом с ними. Многие жители России хотели бы геев отдалить от общества, уничтожить, посадить в тюрьму. Если бы я лег в гроб, это олицетворяло бы кульминацию этого сложного вопроса, - сообщил собеседник издания.

По словам Назарова, в начале акции он слышал со спиной стандартные нецензурные выкрики, но это его не смутило. По мнению активиста, людям стоит быть честными и доверять друг другу, тогда атмосфера в обществе будет более здоровая.

После задержания Назарова акция продолжилась. В гроб положили листы со словами "Страх", "Ненависть", "Непонимание" и другими атрибутами жизни ЛГБТ-активистов в России, завернули ритуальный атрибут в белую ткань и отнесли под крышу Гостиного двора.

Национальный день каминг-аута проводится ежегодно 11 октября. Родоночальником были Соединенные Штаты, в котором акция проводится с 1987 года - тогда 500 тысяч демонстрантов прошли по улицам Вашингтона в знак требования равенства прав геев и лесбиянок.