Во вторник, 11 октября, около полудня, у второй парадной 6 дома, по Бухарестской улице, во Фрунзненском районе города, мужчина упал в техническую шахту. В 2 часа дня он был доставлен в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, что расположен неподалеку - на Будапештской улице, дом 3. У пострадавшего диагностирован серьезный перелом позвоночника и множественные травмы. В тяжелом состоянии петербуржец был помещен в шоковую реанимацию.

Случаи падения людей в канализационные люки и санитарно-технические шахты нередки, несмотря на то что еще с детства люди знают, что эти их лучше подходить, даже если крышка выглядит устойчивой. К тому же крышки довольно часто воруют. Падения в люки и шахты всегда чреваты серьезными травмами. Если в городе вы обнаружили люк или шахту без крышки, об этом стоит сообщить по номеру 004 или в ГУП "Водоканал".