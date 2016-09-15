23 декабря 2016 года Дворцовый мост отпразднует свой 100-летний юбилей. В связи с этим с 15 сентября, за 100 дней до даты, СПб ГБУ «Мостотрест», запустил специальный проект "100 фактов о Дворцовом мосте".

Каждый день на страницах нового раздела сайта будет появляться по одному факту из «жизни» Дворцового моста.

- 23 декабря 2016 года исполняется ровно 100 лет со дня открытия постоянного Дворцового моста через Неву, - сообщается факт под №1.

Из материалов "Мостотреста" горожане узнают что было на этом месте раньше? Как проектировали и строили мост, каким должен был стать Дворцовый, согласно проекту-победителю? Кто эти люди, которые восемь месяцев в году разводят мост, обеспечивая навигацию по Неве? Как он выстоял в блокаду? Что изменилось в конструкции и архитектуре моста за сто лет?

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», факты основаны на эксклюзивных материалах, собранных в государственных архивах Петербурга и архиве предприятия. В рамках проекта будут опубликованы «биография» самого популярного моста Северной столицы, которая берёт свое начало еще в середине XIX века, изменения внешнего вида и механизмов переправы, информация о ежедневной «жизни» этого уникального инженерного сооружения, а также секреты разводки.

На эти и другие вопросы ответы будут появляться в специальном разделе "Мостотреста".