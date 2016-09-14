В 20 московских школах внедрили новую систему с браслетами для контроля посещаемости и питания учащихся. Всего новые гаджеты получили 10 тысяч учеников. Информация об этом появилась на сайте мэрии Москвы.

"Браслеты из силикона с запаянным внутри цифровым чипом с этого учебного года стали полноценными аналогами сервисных электронных карт учеников. Аксессуары представлены в 11 цветах, на каждом из них изображен совёнок — логотип проекта "Проход и питание". По желанию школы наносят на браслеты и свои логотипы", - сказано в сообщении на портале.

В основном, браслеты заказывают сами школы, однако сделать это могут и сами родители. Основное условие для использования браслета: в школе должна быть установлена система "Проход и питание". Эта система позволяет использовать электронную карту или браслет для входа в учебное заведение а также безналичной оплаты услуг, например, обеда в столовой.

По данным Департамента информационных технологий Москвы, к системе на данный момент подключено около трёх тысяч зданий образовательных учреждений.

Благодаря электронной карте или браслету родители получают информацию о посещении и питании ребёнка в школе. Уведомления приходят через московский портал госуслуг pgu.mos.ru, мобильное приложение "Госуслуги Москвы", push-уведомления этого мобильного приложения и уведомления по электронной почте.