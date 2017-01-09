Появление смартфона от Apple, презентованного ровно 10 лет назад, привело к коренным изменениям в отрасли потребительской электроники, начиная от ведущих игроков на мобильном рынке и заканчивая моделями ведения бизнеса в этой сфере. Такое мнение высказал Иэн Фогг, директор IHS Technology.

– 10 лет назад на мобильном рынке были другие лидеры, а Nokia занимала первое место, – комментирует ситуацию эксперт. – С тех пор лидерство захватили Apple, Samsung и Huawei. Все наиболее популярные в 2007 году операционные системы ушли с рынка – Symbian, BlackBerry, Palm и Windows CE. Смартфоны из нишевого продукта превратились в самый массовый гаджет. Интерфейс мультитач с тех пор не только стал доминирующим в отрасли мобильных устройств, но даже успел перейти в другие сферы, в том числе ПК. Также компания Apple внедрила и популяризировала приложения, которые со временем в значительной степени заменили собой веб-сайты.

Среди других важных изменений, которые были вдохновлены успехом американской компании, – эволюция устройств (от смартфона к планшетам, фитнес-трекерам, умным часам и ТВ-приставкам), выход на первый план тех компаний, которые сконцентрировались на сервисах и технологиях для смартфонов, а также попытка по образцу Apple интегрировать софт и "железо".