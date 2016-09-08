10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

В День города, 10 сентября, на Тверской улице состоится юбилейный, уже десятый, музыкальный фестиваль Metro On Stage. Из тысячи групп, подавших заявки, наше жюри выбрало 10 финалистов. Мы узнали у молодых артистов, какая песня ассоциируется у них со столицей.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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BECOMING A HERO
«Песня «Лучший город Земли» Муслима Магомаева добрая, искренняя, весёлая и с широкой душой», – объясняют столичные альтернативщики. Их группе уже два года.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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ALICE BLUE
«Наверное, всё-таки у каждого своя песня. У нас лучше всего ассоциируется трек группы «Браво» «Этот город» , – делятся ребята из столичного коллектива, существующего с 2011 года.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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SELLOUT
«Песни Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве», Юрия Визбора «Александра» и, конечно, гимн «Дорогая моя столица», – перечисляют ребята.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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BAXTER
«Со столицей у нас прочно ассоцируется «Московский бит» группы «Браво» , – соглашаются москвичи. Сами они играют русскоязычную музыку о любви и поиске смысла жизни.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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MERRY-GO-ROUND
«Что может быть лучше, чем гулять по столице с чарующим треком Stranger in Moscow Майкла Джексона», – говорят ребята из славного Великого Новгорода.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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NAIL SHARY
«Конечно же, песня Муслима Магомаева «Лучший город Земли», – уверен Наиль Шариязданов, серебряный призёр шоу «Артист» на канале «Россия-1», а также основатель группы Nail Shary, которая в марте выпустила свой первый альбом.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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SATTVA PROJECT
«Хит 92 г. Moscow Calling Gorky Park о том, как уехавшие за счастьем в Америку скучают по родной Москве», – говорит композитор Алина Санкалпас, основавшая группу в 2013-м.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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WAKE ME UP
«Песня Moskau немецкой рок-группы Rammstein», – вспоминает московский коллектив, который существует уже три года и выпустил два полноформатных альбома .
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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PERSIMMON
«Песня One Shot группы Multiverse Никиты Преснякова», – считает Тая Хорошева, лидер группы из города на Неве, а про свой коллектив говорит, что он создаёт музыку, от которой хочется дышать полной грудью.
Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage
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ТАЙМСКВЕР
«В песне «Выхода нет» группы «Сплин» лейтмотив – неизменность. С таким настроением бродишь по городу», – рассказывает Андрей Грязнов, участник московской команды.