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 Опубликовано : Сегодня 15:44

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

  • Любовь Егорова

В День города, 10 сентября, состоится музыкальный фестиваль Metro On Stage

В День города, 10 сентября, на Тверской улице состоится юбилейный, уже десятый, музыкальный фестиваль Metro On Stage. Из тысячи групп, подавших заявки, наше жюри выбрало 10 финалистов. Мы узнали у молодых артистов, какая песня ассоциируется у них со столицей.

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

BECOMING A HERO

«Песня «Лучший город Земли» Муслима Магомаева добрая, искренняя, весёлая и с широкой душой», – объясняют столичные альтернативщики. Их группе уже два года.  

 

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

ALICE BLUE 

«Наверное, всё-таки у каждого своя песня. У нас лучше всего ассоциируется трек группы «Браво» «Этот город» , – делятся ребята из столичного коллектива, существующего с 2011 года. 

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

SELLOUT

«Песни Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве», Юрия Визбора «Александра» и, конечно, гимн «Дорогая моя столица», – перечисляют ребята.

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

BAXTER

«Со столицей у нас прочно ассоцируется «Московский бит» группы «Браво» , – соглашаются москвичи. Сами они играют русскоязычную музыку о любви и поиске смысла жизни. 

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

MERRY-GO-ROUND

«Что может быть лучше, чем гулять по столице с чарующим треком Stranger in Moscow Майкла Джексона», – говорят ребята  из славного Великого Новгорода. 

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

NAIL SHARY 

«Конечно же, песня Муслима Магомаева «Лучший город Земли», – уверен Наиль Шариязданов, серебряный призёр шоу «Артист» на канале «Россия-1», а также основатель группы Nail Shary, которая в марте выпустила свой первый альбом.

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

SATTVA PROJECT

«Хит 92 г. Moscow Calling Gorky Park о том, как уехавшие за счастьем в Америку скучают по родной Москве», – говорит композитор Алина Санкалпас, основавшая группу в 2013-м.  

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

WAKE ME UP

«Песня Moskau немецкой рок-группы Rammstein», – вспоминает московский коллектив, который существует уже три года и выпустил два полноформатных альбома

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

PERSIMMON

«Песня One Shot группы Multiverse Никиты Преснякова», –  считает Тая Хорошева, лидер группы из города на Неве, а про свой коллектив говорит, что он создаёт музыку, от которой хочется дышать полной грудью.  

10 групп, которые стали финалистами Metro On Stage. Знакомьтесь!

Фото предоставлено участником фестиваля Metro On Stage

Фото:

ТАЙМСКВЕР 

«В песне «Выхода нет» группы «Сплин» лейтмотив – неизменность. С таким настроением бродишь по городу», – рассказывает Андрей Грязнов, участник московской команды.

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