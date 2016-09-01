742 школы открылись 1 сентября в Петербурге. У каждой из них утром звенел звонок, зовущий школьников на первый урок. За парты в Петербурге 1 сентября сели 448 тысяч учащихся - среди них 52 тысячи первоклассников.

К 1 сентября 2016 года в Петербурге открылись три новые школы - две в Выборгском районе и одна в Невском. Кроме того, в Василеостровском районе начало работу уникальное учреждение - школа №755 "Региональный центр аутизма".

Все первоклассники всех школ города традиционно 1 сентября в Петербурге получили памятные подарки.

- Детям самого читающего города России было решено подарить книги - сразу три красочно оформленных издания: уникальный букварь-путеводитель по родному городу "АБВ гуляли по Неве", сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" и книгу "Богатырские сказки" в обработке Ирины Карнауховой. И если сказки ориентированы, в первую очередь, на детей, то книга о Петербурге будет интересна и для чтения в широком семейном кругу, - рассказали Metro в комитете по образованию города.

В этом году школьников пригласили на праздничные представления в Ледовом Дворце - 31 августа и 1 сентября.

- Было решено дать девять представлений в течение двух дней, чтобы дети могли посмотреть их вместе с родителями. Таким образом, зрителями красочного шоу с участием популярных эстрадных и цирковых артистов станут около 105 тысяч человек, - уточнили в Смольном.

Добавим, в этом году в каждой школе Петербурга прошли тематические уроки, посвящённые Петербургу («Мой город - Санкт-Петербург»), выбору профессии, и предстоящему Чемпионату Мира по футболу.