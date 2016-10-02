Срок службы любой татуировочной машинки, даже самой хорошей и дорогостоящей, сильно зависит от интенсивности ее эксплуатации и от того, насколько правильный уход будет обеспечен ей. Стоит понимать, что даже самое бережное обращение не спасет устройство от износа деталей, поэтому рано или поздно любому тату мастеру понадобятся запчасти для тату машинок.

Основные причины износа

Интенсивная эксплуатация машинки неизбежно ослабляет ее пружину и приводит к заеданию иглы, а также другим неполадкам. Вывести из строя устройство может и скачок напряжения. Если исходный блок очень слаб для обеспечения необходимой силы удара иглы, может потребоваться его замена.

Помимо прочего, необходимо помнить, что даже наиболее качественное татуировочное оборудование нуждается в периодической смазке и подстройке, поскольку многие неполадки вызваны именно недостатком смазочного материала.

Базовый набор запчастей

Ключевой частью тату машинок является блок питания. Если он выбран наобум, машинке попросту не хватит мощности для достаточно глубокого проникновения иглы, а если напряжение будет слишком высоким, оно легко выведет из строя дорогостоящее устройство. Блок питания является главной запасной частью к машинке. Кроме того, в интернет-магазине тату оборудования tattoomall.ru широко представлены другие детали для этих устройств: от контактных групп до катушек, бойков, пружин, шайб, винтов и многого другого.

Для индукционных машин мы предлагаем специальные ремкомплекты. Они представляют собой пластиковые кейсы с отдельными секциями, где хранятся все необходимые мелочи, включая винты и шайбы, пружин для шейдера и лайнера, наборы ключей, резинки и многое другое.

Универсальные комплекты и смазочные материалы

Индукционные тату машинки являются весьма сложными устройствами, поэтому для их настройки и ремонта нужно всегда иметь под рукой запасные детали. Оптимальным решением считается покупка готового набора запчастей. Такие комплекты могут быть большими и стандартными. Первые предназначены для татуировщиков, которые работают сразу с несколькими машинками одновременно. Стандартный набор подходит для начинающего мастера. Он состоит из комплекта катушек, зажимов, шайб, ниппелей, винтов, резинок, О-рингов, контактной группы, бойка и пружины для шейдера и лайнера. Все это собрано и упорядочено в отдельных отсеках пластикового кейса, облегчая поиск нужных деталей и предотвращая перемешивание запасных частей.

В числе главных расходников мастера тату значатся и смазочные материалы. Без синтетических масел невозможна работа современной машинки для татуировок. Именно смазка обеспечивает стабильное, бесперебойное функционирование устройства, продлевает его эксплуатационный ресурс и снижает расходы на облуживание.

В ассортименте нашего магазина представлены синтетические масла высокой вязкости. Они реализуются в удобных упаковках объемом от 1 до 7 мл, отличаются водостойкостью и не токсичностью. При желании эти масла можно совмещать с другими смазками.