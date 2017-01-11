Интересно, чем же так сильно привлекли создатели этой игры своих поклонников, что достаточно примитивная «игрушка» смогла стать предметом обожания огромного количества людей и далеко не один геймер коротает время над прохождением очередной версии Зомботрона?

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В общем, ситуация выглядит следующим образом. Есть две версии продолжения Зомботрона. Во второй версии этой игры зомби главный герой (единственный, выживший после авиакатастрофы) попадает на остров, населенный самыми настоящими зомби. Естественно, ожившие мертвецы воспринимают своего «гостя» только как вкусный завтрак и ему приходится использовать все свои способности, дабы сохранить свою жизнь и покинуть эдакий негостеприимный остров. Вот и весь сюжет. Что нового? Добавилось несколько вариантов оружия, да и квесты стали посложнее. А так – просто затягивающая «бродилка», за которой можно скоротать долгий зимний вечер.

Обратить внимание необходимо здесь на следующее:

Подсказки, выделенные зеленым цветом. Им надо обязательно следовать – иначе игру вы не пройдете; Некоторых монстров можно убить только мечом. Менять оружие можно кнопкой «Q».

Третья версия Зомботрона – остаться в живых

А вот эта игра уже концептуально отличается от двух предыдущих – сюжет совершенно другой. Нет, ну куда же без зомби – они у нас всегда в центре внимания, иначе нельзя. Опять-таки, используются элементы нашумевшего фильма с Милой Йовович в главной роли – надо будет ездить на грузовиках (аналогично героям кино) и давить грузовиком голодных мертвецов, которые не прочь полакомиться мясом водителя.

В плане управления – все тоже самое, что и в предыдущих версиях. Используем кнопки «вверх, вниз, вправо, влево». Кнопку «вверх» держим зажатой постоянно – нельзя терять скорость, зомби так и норовят уцепиться за кабину.

Несколько слов о сюжете новой версии

Действия последовательно происходят в разных городах (каждый новый город – это очередной уровень, повышение квалификации борца с зомби). Игроку выдается грузовик и он на нем начинает движение, давя при этом монстров. Задача – за каждую попытку проехать как можно дальше, уничтожив максимальное количество оживших мертвецов, получив за это «материальное вознаграждение». Полученные «доллары» вы тратите на модернизацию автомобиля – с каждым разом играть будет легче, но и требования будут повышаться. Приобретя определенное количество опыта, игрок выходит на новый уровень, получает новую машину и ведет ее по улицам другого города.

Несколько ценных советов относительно прохождения Зомботрона -3

Никогда нельзя останавливаться. Держите зажатой кнопку «вверх» и периодически (когда видите препятствие или зацепившегося за кузов зомби) нажимайте кнопку влево-вправо; Не допустите того, чтобы ваш автомобиль перевернулся. Это равносильно поражению, потому что зомби набегают сразу.



Кому можно эту игру посоветовать?

Вы можете поиграть в представленные игры зомби на сайте www.igriozombi.ru, выбирите лучшую игру и убейте как можно больше зомби. Зомботрон-3 реально затягивает и оценит его, в принципе, любой геймер. Особенно по духу она придется любителям GTA-4 – помните, там тоже были постоянные гонки и обновления, покупаемые за деньги? Игра эта остается бесплатной, что самое интересное, так что тратите вы только виртуальные деньги.

Графика, конечно же, остается примитивной, но уже на порядок лучше, чем в более ранней версии.