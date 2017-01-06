Дизайнерская студия «Тини-Кей» специализируется на дизайнерских работах, связанных с полиграфией. Наши дизайнеры понимают, насколько важна допечатная обработка каждого изделия – необходимо продумать расположение элементов оформления, цветовую гамму, размер и тип используемых шрифтов.

Особенно важна допечатная обработка таких сложных изделий, как многостраничные издания – журналы и книги. Создание макета и верстка такой продукции занимает основную часть всей работы над ними. Главная сложность состоит в том, что в обработке нуждается каждая страница в отдельности – даже если используется общий макет для каждой страницы, иллюстрации подвергаются тщательной проверке на возможное смещение, а текст проверяется на наличие ошибок и выравнивание относительно полей.

Книжные особенности

Допечатная обработка книг включает в себя несколько этапов, от тщательной проработки которых зависит качество готового изделия.

В первую очередь определяется, какой формат будет иметь издание, стили ее оформления – шрифт текста и заголовков, используемые цвета (издание может быть цветным или черно-белым).

На следующем этапе подготавливается дизайнерский макет нескольких страниц, который согласовывается с заказчиком. Вместе с ним определяется количество иллюстраций и их расположение на странице.

Далее подготавливается верстка всего изделия, корректируются тексты, обрабатываются иллюстрации. Подготовленное изделие передается заказчику на утверждение в цифровом виде или напечатанным в единственном (пробном) экземпляре.

После того, как заказчик ознакомится с макетом и выразит свое согласие, том отправляется в печать установленным тиражом.

Стоимость верстки книг рассчитывается индивидуально, в зависимости от объема, из расчета 150 рублей за полосу.

Журнал – книжная вариация

Верстка журнала мало отличается от верстки книг. Но и тут есть несколько особенностей. Журналы всегда выпускаются в мягкой обложке, на которой обычно располагается довольно много информации – название, номер и дата выхода, перечень главных тем, иллюстрация. Кроме того, если книга представляет собой целостное издание, то журнал состоит из подразделов, каждый из которых может быть оформлен в своем стиле. Текст в журналах предполагает свободную компоновку. Таким образом, верстка журнала зачастую может занять больше времени и оказаться даже более сложной, чем верстка книги.