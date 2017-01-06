Придя домой или проснувшись утром, обнаружили, что вас затопили соседи сверху. Что делать и как доказать, что пострадавшему должна быть выплачена компенсация за ремонт? Обратитесь к нам, и мы предпримем меры, чтобы виновники полностью покрыли причиненный вам ущерб. Главное — не паниковать, не начинать скандалить с соседями.

Помните: закон на вашей стороне!

Что делать после затопления?

Во-первых, вызовите специалистов из ЖКХ, которые остановят течь и составят акт о том, что ваша квартира залита. При составлении акта должны присутствовать не только вы, но и соседи, ставшие виновниками ЧП.

После необходимо получить в МФЦ свидетельство о том, что вы являетесь собственником квартиры. Последним шагом должно стать обращение к независимым оценщикам, которые смогут оценить ущерб, нанесенный квартире. После этого по закону вы имеете право подать в соответствующие органы иск с требованием добиться от соседей компенсировать расходы за причиненный вам ущерб.

Почему стоит выбрать услуги специалистов?

Отказавшись от своевременного обращения к профессионалам, пострадавший рискует потратить собственные деньги на ремонт, который должен быть оплачен виновниками происшествия. Обратиться к специалистам стоит по следующим причинам:

- расходы на оценку, компенсацию ущерба будут нести ответчики;

- вы будете избавлены от всех финансовых рисков. Нередко попытки договориться с соседями без юридического сопровождения заканчиваются тем, что вас попросту обманут;

- оценить ущерб от затопления могут специалисты, обладающие соответствующими знаниями;

- оценщик из независимой организации сделает более объективные выводы, нежели сотрудник страховой компании;

- без экспертного заключения требования пострадавшего не будут обладать правовой силой.

Вместо попыток доказать свою правоту самостоятельно, обратитесь к независимым специалистам: они окажут необходимую помощь в любое время!

Стоимость работы

Цена услуг эксперта-оценщика складывается из двух факторов:

- площади помещения и количества имущества, которое было повреждено в результате затопления;

- степени повреждения мебели, предметом быта, техники и т. д.

Естественно, стоимость оценки студии, в которой отсутствует ремонт, будет ниже цены экспертизы двухкомнатной полностью обставленной и отремонтированной квартиры.

Сообщить точную стоимость оценки мы сможем только после того, как вы предоставите все необходимые сведения. Однако гарантируем, что стоимость нашей работы гораздо ниже, чем средняя по городу.

Соседи сверху затопили вашу квартиру и отказываются компенсировать причиненный ущерб? Позвоните и мы поможем отстоять ваши законные права! Подробная информация на этой странице.