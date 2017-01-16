Для того, чтобы идеально и максимально комфортно провести свой отдых в Киеве многие путешественники и гости столицы выбирают для остановки своего пути гостиницу «Верховина». И это не удивительно, ведь такая гостиница позволяет ощутить на себе все удобства, качественное обслуживание и недорогие цены, а ведь это мечта любого отдыхающего. Отель «Верховина» славится своим высоким уровнем сервиса и живописнейшими пейзажами.

Поскольку этот уголок расположен вдали от города, то у вас будет отличная возможность насладиться природным видом и тишиной. Вся территория гостиницы утопает в вокруг посаженном лесу. Территория, где находится гостиница и ресторан очень просторна, поскольку по площади занимает 2 га. Такая лесопарковая зона сможет радовать вашу душу на протяжении всего отдыха. Ресторан сам по себе уникален и имеет несколько залов. Кухня с украинским и европейским уклоном сможет порадовать вас вкусным завтраком, официальным ланчем или даже романтическим ужином. Здесь также есть возможность отпраздновать свой свадебный банкет или другое торжество.

В распоряжении гостиницы находятся открытые и закрыты площадки и террасы. На сайте представлены фотографии территории - https://verhovina.ua. Что касается самих номеров, то вам предоставят большой выбор стандартных, комфортных, комфортно улучшенных (одно- и двухместных) номеров. Из окон вашей комнаты будет виден прекрасный лес или же уютный внутренний двор гостиницы. Каждая комната устроена так, чтобы вы почувствовали себя дома. Каждая из них оборудована современным оборудованием, есть удобная мебель, спутниковое ТВ и санузел.

Загородный отель «Верховина» сможет приятно удивить своим интерьером и поможет насладиться отдыхом в полной мере. Благоприятная обстановка и высокий уровень комфорта – это залог отличного отдыха, который вам и предлагает гостинично-ресторанный комплекс «Верховина». Также здесь присутствуют конференц-залы, в которых можно вести переговоры, используя качественное, современное оборудование при любых деловых мероприятиях, таких как презентации, семинары или тренинги. Как видно, отель «Верховина» - это лучше место для работы и отдыха. Большое количество гостей, посетивших этот отель, остались довольны сервисом и профессиональной помощью в подготовке и организации заказанного торжества. С другим спектром услуг, который оказывает отель можно ознакомиться на сайте гостиницы, а также у вас есть возможность самим забронировать для себя подходящий номер.