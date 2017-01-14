Ловим карпа. Что лучше выбрать фидерное удилище или карповое?

Удилище – главное орудие рыболова. Оно должно оптимально подходить для ловли. Обладать достаточной длиной, оптимальным тестом и главное быть удобным.

В продаже есть огромный выбор удилищ для ловли на приманку, для донной ловли, поплавком и т.д. Для карповой рыбалки можно использовать и поплавок, но лучший результат дает именно ловля на дне.

Массовое использование фидера на водоемах, специальные сайты посвященные фидерной ловли, видеоролики – делают его все более популярным среди рыбаков. Используют это гибкое удилище и для ловли карпа. Но это больше как исключение чем правило. Если карпа ловят на водоеме где эта рыба водится в большом количестве, карпа там кормят и разводят, то нужно быть готовым к поимке крупных особей. А это требует жесткого бланка удилища.

Для постоянной карповой рыбалки подойдет фидер с большим тестом. К примеру 150-200гр. с быстрым строем. Карповое удилище с такими параметрами отличается тем, что не имеет такой гибкой вершинки. Но при ловле крупной рыбы гибкий кончик не нужен. Карп берет насадку уверенно и поклевку его невозможно не заметить.

Для ловли карпа важную роль имеет и длина удилища. Эту крупную рыбу нередко прикармливают на большом расстоянии. На карповых водоемах эта рыба держится в укромных местах, летом спасаясь от жары, может отходить на большие расстояния от берега. Заброс на 50-70 метров не редкость. Поэтому длина фидера должна быть 3.9-4.2м.



Но если ловить на водоеме где водится разная рыба, то фидер будет более удобным. Именно из-за того что дает точные регистрации поклевок даже небольшой рыбы. Ну а если будет поклевка карпа, то и фидером можно его вывести. Даже легкий фидер с небольшим тестом подойдет. Если рыба крупная, то гибким удилищем ее труднее выводить. Потребуется большее время. Важно правильно пользоваться фрикционом катушки и подсаком при поимке карпа.

При ловле фидером делаются частые забросы кормушки. Прикормка должна доставляться на место ловли регулярно. Это помогает удержать рыбу на месте, даже если была поймана крупная особь. Частые забросы дают немалую нагрузки на руки фидериста и на все тело в целом. Поэтому желательно чтобы удилище было легче.

При ловле карпа забросы делаются реже. Интенсивное прикармливание делается рукой, коброй с лодки или другим способом. Частое использование кормушки может вспугнуть крупного карпа. Поэтому вес самого удилища не играет большой роли. Для карповой рыбалки применяют и большие катушки. Потому что диаметр лески для карпа большой да и ловля на большой дистанции вынуждает использовать леску большой длины.

Большинство удилищ сейчас делается композитным способом. То есть в состав материала входит карбон и углеволокно. Такие удочки обладает средней ценой и дают возможность комфортной рыбалки.



