Песок является сыпучим материалом природного происхождения, широко востребованным в строительной сфере и промышленном производстве. В его составе часто присутствуют дополнительные включения в виде органических веществ и глины.

Основные сферы применения

Песок является составляющей многих материалов, необходимых для осуществления всевозможных строительных работ, пригоден для проведения намывки территорий, на которых предстоит строительство, с его помощью возводят насыпи, благоустраивают территории. Материал незаменим в бетонном производстве, во время прокладывания дорог, где выступает в роли важного компонента при создании смесей асфальтобетонного типа. Он входит в состав изделий железобетонного типа, бордюров, плиточного материала. Вид с мелкой фракцией подходит для замешивания накрывочных растворов, проведения декоративных отделок внутри и снаружи объектов. На сайте http://skomplect.com/sipychie-materiali/pesok.html продается песок в Санкт-Петербурге, реализуемый напрямую от производителя.

Классификация природного материала

Востребованный строительный материал бывает разных видов. Выбор подходящего типа зависит от сферы его применения в будущем. Этот момент является одним из наиболее важных, так как использование неподходящего вида песка может оказать негативное влияние на качество готовых изделий или проводимых работ.

Надежные производители, перед тем как отправить строительный песок на реализацию, подвергают его тщательной проверке, позволяющей выявить химический состав и физические показатели.

Строительный песок может быть:

карьерным;

речным;

горным;

карьерным сеяным.

Речной песок добывают из речных русел. Он имеет более высокую стоимость по сравнению с другими типами. Объясняется ценовая политика просто – высоким качеством, обусловленным отсутствием содержания мелких камней и глины. Карьерный песок, перед отправкой заказчику или поступлением в продажу, подвергается промыванию водой. Для добывания горного песка применяется открытый способ. Подобный материал содержит в своем составе большое количество различных примесей. Карьерный сеяный вид также получают из карьеров с целью дальнейшего его просеивания. Такой вариант проведения очистки нужен для того, чтобы избавить материал от крупных фракций и камней. Этот песок чаще всего приобретают для изготовления раствора, используемого при ведении фундаментных, штукатурных и кладочных работ.