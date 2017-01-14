Хроматографы – это сложные устройства, которые используются для всестороннего анализа физико-химических веществ посредством их разделения на компоненты. В основе работы этого оборудования лежит метод хроматографии, история которого уходит корнями далеко в 1903 год. К слову, хроматография входит в двадцатку самых выдающихся открытий прошлого века и на сегодняшний день широко используется в промышленности, пищевой отрасли, фармацевтике и медицине, криминалистике. Развитие этой ветки исследовательской деятельности позволило науке шагнуть далеко вперед и открыть новые горизонты перед человечеством в целом.

Немного истории

Первые упоминания о хроматографии, как о способе исследования, относятся к 1903 году, когда известный отечественный биолог М. С. Цвет разработал метод разделения ярко окрашенных растительных пигментов. В 1907 году ученый продемонстрировал собственную разработку Немецкому Ботаническому Обществу. Но в 1910 году хроматография была забыта, и развитие этого метода остановилось. Потребовалось 20 лет чтобы этот исследовательский способ вновь возродился и продолжил свой научный путь. Начиная с середины двадцатого столетия, хроматографию активно совершенствовали, и на сегодняшний день этот метод считается одним из наиболее популярных и эффективных в исследовательской области.

Принцип работы хроматографов

Чтобы исследовать сложную смесь, необходимо ввести пробу вещества в хроматограф. Хроматографическое оборудование устроено таким образом, что в процессе исследования происходит разделение образца на моно компоненты. Таким образом, исследователь может определить качественные и количественные характеристики каждого из компонентов. Все данные отображаются на экране хроматографов, при необходимости можно в автоматическом режиме построить диаграммы и таблицы, которые позволяют более наглядно оценить состав исследуемой смеси. В качестве анализируемого объекта можно использовать практически любое вещество, начиная от газа и нефти, и заканчивая белками и вирусами. Именно благодаря универсальному принципу действия, использование хроматографов стало возможным в совершенно разных отраслях.

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