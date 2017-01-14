



Российская ассоциация медицинского туризма заявила, что стоматология – наиболее частая причина для визита в Россию среди заграничных пациентов. Ради нее в страну приезжает 44% медицинских туристов.



Речь идет как о гражданах стран бывшего СССР, так и о европейцах.

Наиболее востребованы такие сложные и дорогостоящие области стоматологической помощи как ортодонтия и хирургическая стоматология, а именно имплантация и протезирование зубов.

По информации пресс-службы, всего за 2016 год Россию с медицинскими целями посетило более 20 тысяч иностранных граждан.

По словам главного врача стоматологии Эскулап , г. Краснодар, за 2016 год клинику посетило более 100 иностранных граждан. Пациенты чаще всего обращались в с жалобами на зубную боль, пульпит, лёгкие воспаления дёсен, особенно в зимний период. Имплантация и протезирование зубов стоит на втором месте, так-как у нас в России можно поставить импортный имплантант качественно и не дорого, учитывая текущий курс рубля.



Второе место в списке медицинского туризма у заняли урология и гинекология (23%). К нам приезжали дители ближнего зарубежья, Европы и ОАЭ посещали в основном в Москву за ЭКО (экстракорпоральным оплодотворением). Это связано с не высокой стоимостью ЭКО в Россиии - 2,5 раза дешевле.



3 место в рейтинге (17%) занимает пластическая хирургия: различные виды подтяжек лица и омоложения, пластика носа и груди. Услуги пластического хорурга у нас в России стоят для примерно на 13% ниже. В основном приеждими были жители стран ближнего зарубежья, Израиля, Великобритании и США.



Ортопедия и Травматология поместились в рейтинге на 4 месте и 11%. Приезжих интересовало лечение тазобедренного, коленного и других суставов. В наши клиники за сложными операциями приехали граждане стран Прибалтики, США, Франции, Великобритании.



Место под номером пять разделили направления, сердечно-сосудистая хирургия (3%) и офтальмология (2%). Лидерами в данной одласти стали сердечные клиники Москвы, Екатеринбурга и Санкт-петербурга.



Российская Ассоциация Медицинского Туризма (АОММТ) сообщает, что цены на коронарное шунтирование и операции на сердце в России значительно ниже, чем за в зарубежных странах.

Замыкают рейтинг офтольмология: лазерная коррекция зрения, лечение глаукомы и восстановление сетчатки глаза. Услугами наших клиник заинтересовались жители США, Великобритании и Израиля.



