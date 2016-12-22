Обычно задумываться родителям о покупке детской кроватки для новорождённого следует еще до того, как будущая мамочка будет рожать. Детскую кроватку лучше покупать заблаговременно до родов, когда можно будет уделить больше времени для её выбора, сделать это не торопясь. Эту покупку будущим родителям лучше совершить вместе, чтобы мама смогла выбрать то, что ей понравится, а папа помог привезти кроватку домой.Но перед тем, как идти за покупкой, следует обдумать все нюансы выбора заранее.

Размер детской кроватки. Прежде всего, следует выбрать место, где Вы собираетесь поставить детскую кроватку. Потом нужно сделать предварительный замер выбранного места. Зная эти параметры, среди большого разнообразия этой детской мебели Вам легче будет выбрать нужную модель.

Обычно стандартные размеры детских кроваток колеблются в пределах 1,2 метра в длину и 70 сантиметров в ширину, но все же лучше перед покупкой уточнить размеры кроватки, чтобы она подошла под размеры Вашей комнаты.

Кровать не должна быть очень глубокой, а бортики не должны быть излишне высокими, но также не должны быть слишком низкими. Ребенок не должен вываливаться или, когда научится стоять, переваливаться через боковые бортики, а Вам должно быть легко его доставать из кроватки или укладывать в нее. Оптимальная высота боковых бортиков кроватки - 60-70 см. но не менее 40 см.

В некоторых моделях бортики делают откидными, чтобы облегчить извлечения малыша. Как правило, бортики делаются из вертикальных брусьев. Проверьте расстояние между ними - оно не должно быть более 10 сантиметров, чтобы малыш не застрял между ними.

Материал корпуса кроватки. При выборе детской кроватки, также необходимо обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Это не должен быть пластик или металл. Лучше всего, если это будет дерево, которое наиболее безопасно для вашего малыша, как в плане экологичности, так и в плане безопасности. Все основные части конструкции должны быть из цельных кусков древесины, но не из ДСП, которая может вмещать в себе токсичные вещества.

Дерево, используемое при изготовлении кроватки, может быть разных пород. Обычно для таких целей используется береза, ольха, клен или сосна. Наиболее мягкой древесиной обладает сосна, поэтому лучше брать кроватки из дерева этой породы. И хотя на ней наверняка останутся следы от ударов игрушками, но когда у малыша начнут прорезаться зубки, и он будет пытаться грызть разные предметы, включая бортики кроватки, сосна в таком случае будет более предпочтительна, чем другие, более твердые породы.

Дно кроватки обычно делается сплошным, из цельных досок, или с промежутками, из реек. Дно с рейками предпочтительнее, поскольку, даже при укладывании на них плотного матрасика, будет обеспечиваться лучшая вентиляция. Проследите, чтобы дно надежно крепилось к корпусу и не провалилось под ребёнком, когда он будет стоять или прыгать в кроватке. Скрепляться части конструкции должны металлическими кронштейнами, но также они могут быть надежно склеены.

Безопасность ребенка. Кроватка не должна иметь выступающих деталей, например, резьбу по дереву, наклеек или чего нибудь другого, что малыш мог бы оторвать и проглотить, а также удариться. При наличии каких-либо фиксирующих замков на спинках или бортиках кровати, убедитесь в их достаточной надежности и качестве крепления, чтобы малыш не смог самостоятельно их открыть.

Некоторые части кроватки, такие как перила бортиков, верх спинки и тыльной её части, для безопасности ребенка могут быть заключены в силиконовую оболочку.Поверхность деталей детской кроватки должна быть гладкой и отполированной, а углы - закруглены. Проверьте каждую часть кроватки на отсутствие трещин или брака. Если Вы приобрели кроватку - качалку, то необходимо проверить надежность фиксации её в неподвижном положении.

Монтаж детской кроватки. Сборка детской кроватки - это очень ответственный процесс. От качества сборки зависит не только срок её службы, но и здоровье ребёнка. Если Вы не уверены в своих силах, то лучше всего доверить этот процесс опытным специалистам, мастерам на час сайта masterkls.ru.

Выбор постельных принадлежностей. С особым вниманием нужно отнестись к постельным принадлежностям для кроватки. Не стоит брать слишком мягкий матрас, поскольку на нем, во-первых, позвоночник малыша может прогибаться, а во-вторых, ему может не хватать воздуха, когда его лицо погрузиться в него при положении на боку или на животе. Матрасов желательно купить сразу два: для того, чтобы иметь замену во время стирки и сушки. Одеял тоже нужно как минимум два, теплое и легкое.



Подушка малышу нежелательна, поскольку негативно сказывается на его позвоночник. Все постельные принадлежности должны быть из натуральных материалов без синтетики, но в то же время, желательно чтобы наполнители одеяла и матраса были из синтепонового или полиэфирного наполнителя. Такой материал легче выстирывается и быстрее высыхает. Кроме того, такой наполнитель не накапливает в пыль, которая может вызывать аллергию.

Для удобства на простынь по краям можно нашить резинку, с помощью которой она легче заправляется на матрасе, а малыш, вертясь в кроватке, не будет ее постоянно комкать под собой.

Ставить кроватку надо недалеко от окна, но с таким расчётом, чтобы ни жара, ни сырость не мешали ребенку и не могли сказаться на состоянии его здоровья.