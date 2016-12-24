Сервисный центр i-Mob, расположенный на Коломяжском проспекте и на улице Савушкина в Санкт-Петербурге, уже около 10 лет работает в сфере оказания услуг ремонта телефонов, смартфонов, ноутбуков и планшетов. Мы можем предложить ремонт следующих цифровых устройств:

сотовых телефонов;

смартфонов;

планшетов;

ноутбуков;

айпадов и айподов;

электронных книг;

фотоаппаратов.

Специалисты сервиса i-Mob производят ремонт более 40 ведущих торговых марок электроники. Спектр услуг, оказываемых профессионалами центра, чрезвычайно широк. К нам можно обратиться по вопросу получения следующих услуг:

замена комплектующих;

замена или ремонт шлейфов, модулей и узлов;

устранение коррозии после воздействия влаги или химических расстворов;

перепрошивка программного обеспечения.

Низкие цены

Мастера сервисного центра i-Mob оперативно и качественно выполнят ремонт телефонов и другой техники по доступной цене. То, что нами закупаются только оригинальные запчасти у фирм-производителей, позволяет сервисном центру держать одни из самых низких цен на ремонт техники в Санкт-Петербурге. На все запчасти, устанавливаемые в сервисном центре i-Mob дается гарантия на качество деталей и на срок эксплуатации отремонтированного изделия.

Качество услуг

Наши специалисты ежегодно проходят курсы повышения квалификации в компаниях-представителях ведущих брендов электроники: Samsung, Lenovo, Apple, Sony, Nokia, Asus и других. Современное оборудование, которым оснащен наш сервисный центр, позволяет проводить точную диагностику, а также высококачественный ремонт любых гаджетов.

Диагностика проблем компьютерной техники и сотовых аппаратов при обращении в сервисный центр i-Mob осуществляется бесплатно и включает в себя полный осмотр устройства для наиболее точного диагностирования всех возможных поломок и неисправностей.

Как с нами связаться

Обратиться в сервисный центр i-Mob можно телефону 8 (812) 915-56-53, а также при личном обращении в один из наиболее удобных для вас центров, которые расположены по адресам в Санкт-Петербурге: Коломяжский пр., 17к1 и ул. Савушкина, д. 116. Кроме того, на нашем сайте pochinkinspb.ru существует удобная кнопка обратной связи, вязавшись с нами через которую, можно получить консультацию квалифицированного специалиста, который ответит на все интересующие Вас вопросы без необходимости набирать номер на вашем телефоне.