Промышленное оборудование, независимо от предназначения, в процессе использования нередко выходит из строя. С подобными проблемами сталкиваются и станки для металлообработки. Чтобы ликвидировать неисправности быстро и эффективно, необходимо использовать специальный инструмент, качественные запасные детали, инновационные технологии ремонта. Частота осуществления наладочных мероприятий зависит от разных внешних факторов. Сюда относится интенсивность применения техники, условия, в которых она находится, качество выполнения ответственными лицами техобслуживания и т.д.

Ремонт станочного оборудования классифицируется на несколько категорий, исходя из сложности и масштабности его проведения. Самым простым является мелкий. Он подразумевает выполнение таких задач:

частичная разборка компонентов;

разбор узлов, которые подвержены сильному трению и загрязнениям на составляющие;

вскрытие крышек на механизмах, направленное на диагностику и промывку;

очистка, промывка и протирка всех деталей;

измерение величины зазоров, локализующихся между валиками и втулками;

смена регулировочных узлов, вышедших из строя;

настройка и ремонт электрооборудования.

Качественный ремонт станков среднего уровня сложности принято начинать с проверки на точность. Далее осуществляются следующие мероприятия:

определение силы износа элементов, испытывающих трение;

разборка деталей отдельных узлов и их осмотр на наличие повреждений и деформации;

ремонт либо восстановление нарушений подшипников;

устранение изношенных колес зубчатых и пар червячных;

обкатка станочного оборудования.

Капитальный ремонт станков характеризуется прежде всего полной разборкой агрегата. После этого осуществляются следующие процессы:

удаление загрязнений путем промывки и протирки;

тщательный осмотр каждого конструктивного элемента;

восстановление работоспособности гидравлического оборудования;

диагностика и ремонт системы смазывания;

смена приводных ремней, подшипников и других вышедших из строя деталей.

После ремонтных, восстановительных мероприятий и замены деталей проводится капитальное техобслуживание. Перед введением станка в эксплуатацию осуществляются наладочные мероприятия. Современный капитальный ремонт в некоторых случаях предполагает проведение модернизации с целью улучшения тех или иных показателей.