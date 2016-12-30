Промышленное оборудование, независимо от предназначения, в процессе использования нередко выходит из строя. С подобными проблемами сталкиваются и станки для металлообработки. Чтобы ликвидировать неисправности быстро и эффективно, необходимо использовать специальный инструмент, качественные запасные детали, инновационные технологии ремонта. Частота осуществления наладочных мероприятий зависит от разных внешних факторов. Сюда относится интенсивность применения техники, условия, в которых она находится, качество выполнения ответственными лицами техобслуживания и т.д.
Ремонт станочного оборудования классифицируется на несколько категорий, исходя из сложности и масштабности его проведения. Самым простым является мелкий. Он подразумевает выполнение таких задач:
Качественный ремонт станков среднего уровня сложности принято начинать с проверки на точность. Далее осуществляются следующие мероприятия:
Капитальный ремонт станков характеризуется прежде всего полной разборкой агрегата. После этого осуществляются следующие процессы:
После ремонтных, восстановительных мероприятий и замены деталей проводится капитальное техобслуживание. Перед введением станка в эксплуатацию осуществляются наладочные мероприятия. Современный капитальный ремонт в некоторых случаях предполагает проведение модернизации с целью улучшения тех или иных показателей.