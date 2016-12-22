Инвестиционная компания «Норд-Капитал» совместно с Московской Биржей провела конференцию, посвящённую новым возможностям индивидуального инвестиционного счёта. Мероприятие было организовано в рамках программы Правительства России и Банка России по улучшению финансовой грамотности населения. Оно состоялось 20 декабря 2016 года в здании Московской Биржи, для региональных участников была организована онлайн-трансляция. На конференции выступили представители биржи и руководство «Норд-Капитал».

Спикерами от «Норд-Капитал» были Михаил Ханов, управляющий директор, и Алеся Латушкина, старший вице-президент компании. Алеся Латушкина известна как один из самых авторитетных экспертов правового регулирования ИИС, налогообложения, эффективного управления активами и др. Она начала своё выступление с подведения итогов двухлетнего функционирования программы ИИС в России, сравнила её с аналогами, существующими в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Японии. На Западе опыт ведения индивидуальных инвестиционных счетов составляет более 40 лет, за это время программы претерпели сильные изменения, но объединяющим остаётся специальный льготный налоговый режим. Вице-президент «Норд-Капитал» подчеркнула, что в США максимальная сумма инвестирования даже меньше, чем в России. Она составляет 5500 долларов, тогда как в нашей стране - 400 000 руб. (около 6300 долларов). Алеся Латушкина выделила несколько законодательных инициатив, которые могут быть приняты в ближайшем будущем:

Максимальная сумма инвестиций на ИИС в год может быть увеличена до 1 000 000 руб. При этом, однако, максимальный налоговый вычет может остаться на прежнем уровне - 52 000 руб. в год. Для ИИС планируется создать институт страхования по аналогии с банковскими депозитами. Разумеется, страховка может защищать только от банкротства или неправомерных действий брокера или доверительного управляющего, на рыночный риск она не распространяется. Рассматриваются варианты расширения возможностей ИИС: открытие счетов для детей в качестве фонда их будущего, открытие ИИС иностранными гражданами и др.

Традиционно Алеся Латушкина, вице-президент «Норд-Капитал», посвятила часть времени подробным ответам на вопросы. Участников конференции интересовало, как перевести ИИС из одной компании в другую и не потерять налоговые льготы, как оформить документы для возврата НДФЛ, в чём отличие ИИС у брокера и ИИС у доверительного управляющего, какие активы можно приобретать на счёт, сколько времени необходимо владеть ценной бумагой, чтобы получить вычет, и др.

Управляющий директор «Норд-Капитал» Михаил Ханов подробнее рассказал о самих способах и инструментах инвестирования. Очевидно, что разным типам инвесторов, в зависимости от суммы, горизонта и личных предпочтений, подходят разные способы вложения денег. «Норд-Капитал» специализируется на количественных методах инвестирования. Этот способ управления активами лучше всего работает «на длинных дистанциях» от года и больше, что полностью совпадает с идеологией ИИС.

Для работы на ИИС доступна стратегия «Энергия», разработанная и запущенная «Норд-Капитал» ещё в октябре 2010 года. Стратегия имеет подтверждённый независимым аудитом трек-рекорд. Средняя доходность 52,49% годовых в рублях. Доходность основной стратегии «Норд-Капитал», носящей название NC3816, составляет 39% годовых в долларах США. NC3816 предназначена для более опытных инвесторов. В этом году «Норд-Капитал» прошёл все необходимые проверки ЦБ и сделал стратегию NC3816 доступной в рамках доверительного управления. Михаил Ханов прогнозирует дальнейший рост доходности благодаря увеличению волатильности на международных биржах.