Замена входной двери - ответственное и серьезное дело, к которому следует подходить очень ответственно и внимательно. Отдавать предпочтение рекомендуется исключительно хорошим и проверенным производителям, одной из которых является российская компания TERMOWOOD, которая производит качественные и надежные дверные конструкции уже на протяжении многих лет. Изделия полностью соответствуют современным требованиями, включая строгие нормативы ГОСТа, поэтому купить входную дверь будет верным решением.

Красивая и прочная входная дверь - предмет истинной гордости хозяев

В отличие от деревянных дверей, срок эксплуатации которых не превышает 10, максимум 12 лет, стальные конструкции способны уверенно служить своим хозяевам в течение 15-20 лет, что является весомым преимуществом. Однако не следует забывать, что прочность любой стальной двери во многом зависит от ее конструкционных особенностей, причем здесь лучше всего отдавать предпочтение именно цельнометаллическим, а не сварным моделям (они крепче и устойчивее ко взлому). Петли желательно, чтобы были скрытыми, так как это обеспечит надежную защиту двери от попыток снятия с петель. Вся фурнитура должна быть изготовлена из особо прочной стали, устойчивой к постоянным механическим воздействиям.

Как выбирают металлическую дверь и на что обращают внимание в первую очередь?

1. Фурнитура. Крайне важна для любой двери, так как должна быть с одной стороны эстетически привлекательной, а с другой, прочной, хорошо выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Сюда относят ручки, петли, глазок, замки и так далее.

2. Материал, из которого изготовлено полотно двери. Старые деревянные конструкции уже никто не рассматривает в качестве входных, так как им на смену уверенно пришли стальные изделия. Толщина полотна в диапазоне от 2,5 до 4 мм (бронебойные), поэтому каждый покупатель легко выбирает себе тот вариант, который устраивает его наилучшим образом.

2. Отделка и дизайн. Здесь важно обращать внимание то, чтобы отделка с одной стороны нравилась хозяевам, а с другой, была бы удобной и практичной, соответствовала по цвету и гамме внешнему экстерьеру дома. Благодаря большому выбору отделочных материалов подобрать себе нужный вариант не составляет никакого труда. Единственное, нужно быть внимательным и отдавать предпочтение только тем, которые хорошо переносят агрессивные воздействия окружающей среды.

3. Дизайнерская отделка. Первое, что бросается в глаза - это эстетическая привлекательность, поэтому само собой хозяева должны выбирать такую дверь, которая будет красивой и привлекательной с позиции красоты.

Хороший замок – надежность и безопасности квартиры/частного дома

Приобретая металлические двери для дома российского производителя TERMO, человек получает целый комплекс выгодных преимуществ: высокое качество, прочность, эстетическую привлекательность. Более того, отечественная компания оснащает изделие всей необходимой фурнитурой, включая замки, ручки, глазки, петли и так далее.

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