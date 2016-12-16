Выкуп автомобилей – услуга, которая пользуется большой популярностью во многих европейских странах. Отечественные автолюбители получили возможность воспользоваться ею сравнительно недавно, но даже за короткий срок успели оценить все её преимущества. Благодаря работе официальных автодилеров существенно ускоряется оборот подержанных транспортных средств на современном авторынке. Удобная и продуманная схема сотрудничества позволяет получить выгоду каждому из участников сделки.

Продажа машины по оптимальной стоимости

Каждый владелец транспорта планирует продать машину по хорошей цене. На авторынке и с помощью компании по выкупу автомобилей реализовать транспорт можно по разной стоимости. Фирмы, предоставляющие свои услуги, обычно предлагают реальную цену за авто, не занижая и не преувеличивая её размер.

Выкуп автомобилей осуществляется после проведения предварительной оценки. Вся процедура происходит быстро в наиболее подходящее для клиента время. Сделка сопровождается оформлением договора, гарантирующего её безопасность и надёжность. После продажи машины её бывший собственник сразу же получает необходимую сумму, выплачиваемую в полном объёме. Такой вид сервиса позволяет продать машину и в тот же день забрать вырученные за нее средства.

При выборе автосалона, предоставляющего подобные услуги, необходимо руководствоваться отзывами предыдущих клиентов. Автосалоны, дорожащие своей репутацией, предлагают качественное и безопасное обслуживание, предоставляют необходимые консультации и дают ответы на все интересующие вопросы, касающиеся предстоящей сделки.

Скупка любых автомобилей – важное преимущество

Выкупом автомобилей удобно пользоваться в тех случаях, когда необходимо срочно продать подержанное авто. Скупке подлежат:

автомобили с пробегом;

транспорт бу любой марки и года выпуска;

машины, купленные в кредит.

Транспортные средства из вышеприведенного списка довольно сложно продать самостоятельно по оптимальной цене. Можно рассчитывать на хорошую прибыль, продавая автомобили Volkswagen или BMW с пробегом в отличном состоянии, в то время как процесс реализации купленной в кредит машины менее престижной марки может быть сопряжен с определёнными трудностями.

Условия выкупа автомобилей предполагают проведение предварительной диагностики, технического контроля с последующим оглашением оценочной стоимости. Для совершения сделки владельцу машины необходимо иметь при себе технический паспорт автомобиля, документ, удостоверяющий личность продавца и доверенность, если продающее машину лицо не является её собственником.

Продажа машины таким способом позволяет существенно сэкономить время, силы и нервы, избежать возможных недоразумений с потенциальными покупателями. Процедура проведения сделки является законной и регулируется на государственном уровне.