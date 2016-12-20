Пуско-зарядное устройство — агрегат, который должен быть под рукой у любого автовладельца. Он позволит запустить двигатель даже при полностью разряженной аккумуляторной батарее. Особенно актуально пуско-зарядное устройство (http://avtoudav.ru/302-pusko-zaryadnye-ustrojstva-i-portativnye-istochniki-pitaniya) в неблагоприятных климатических условиях, поскольку низкие температуры наружного воздуха зачастую приводят к тому, что становится невозможно запустить двигатель.

Модель CARKU E-Power-21 является наружным аккумулятором, который выполняет функции компактного пуско-зарядного устройства, способного осуществить аварийный запуск двигателя даже при полностью разряженном аккумуляторе, причем многократно. Его емкость составляет 18000 mAh, а пусковой ток — 300А. Величина пикового тока может быть в два раза выше. Подзарядка этого внешнего аккумулятора производится путем подключения к сети 220В, или к электросети автомобиля. Особенностью модели CARKU E-Power-21является наличие в его конструкции интеллектуальных пусковых проводов, которые расширяют функциональность прибора, в том числе увеличивают количество уровней защиты: от переразряда ПЗУ, от противотока, от переполюсовки, от короткого замыкания, сигнализация о поломке «родного» аккумулятора, или отсутствии надежного контакта. Кроме того, интеллектуальные провода пропускают более высокий ток, а это увеличивает шанс эффективного пуска двигателя транспортного средства.

У электронного блока CARKU E-Power-21 (выбрать устройство можно по ссылке) есть информативная индикация, что упрощает работу с ним. И конечно же превосходные технические характеристики этой модели делают ее популярной среди автолюбителей. Дополняет преимущества этой модели наличие нужных разъемов, таких как USB 5V/2A; USB 5V/1A для зарядки традиционных гаджетов, таких как телефон, фотоаппарат, или планшета, разъем для автомобильных приборов 12В/10A, а так же разъем для зарядки батареи ноутбука.

С помощью этой модели можно заряжать автомобильную аккумуляторную батарею от электрической сети 220В, которая длится 7 часов. ПЗУ CARKU E-Power-21 компактен, его габариты составляют всего 230×87×27 мм. Он может запускать двигатель в большом диапазоне температур: от -30°С до +60°С. При длительном хранении потеря заряда его батареи незначительна. Модель CARKU E-Power-21 имеет большой срок эксплуатации: тысяча циклов заряд-разряд, что аналогично 3 годам бесперебойной работы. Это пуско-зарядное устройство является залогом спокойствия водителя, особенно при дальних поездках.