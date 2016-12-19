Системы канализации применяются для отвода сточных вод в разных объектах. В зависимости от их вида в составе стоков могут быть твердые включения определенных размеров, химические вещества, другие загрязнения. Если из-за особенности рельефа местности самотоком выполнить транспортировку стоков невозможно, то необходимы насосные станции. Это сооружения, состоящие из емкости приемника сточных вод и насосного оборудования, которое обеспечивает перекачку по трубопроводу канализации. Для управления насосами и контроля режима работы современные канализационные станции снабжены системой датчиков.

Конструктивные решения при проектировании КНС – канализационных насосных станций – зависят от рельефа местности, особенности состава стоков, их объемов и режима работы системы. Типовые проекты разработаны для частных домовладений, муниципальных хозяйств, промышленных предприятий. При нестандартном техническом задании выполняется индивидуальное проектирование станции.

Для хозяйственно-бытовых стоков, ливневых вод, дренажных систем и промышленных предприятий предлагаются модульные станции. Их конструкция состоит из готового резервуара с крышкой и обвязкой для установки насосного оборудования. Разной может быть толщина стенок резервуара, возможно обустройство теплоизоляции. Количество насосов и их мощность зависят от требуемых характеристик КНС. В комплект входят датчики и шкаф управления. Напорные трубопроводы укомплектованы запорной арматурой. Для обслуживания имеется лестница. Доступный набор элементов, из которых можно составить модульную конструкцию, позволяет скомпоновать комплектацию станции, необходимую для объекта заказчика.

По заказу разрабатываются комплектные КНС, которые включают корпус резервуара с люком, трубопроводами, комплекс оборудования, систему управления и другие необходимые компоненты. После доставки к месту строительства монтаж и запуск станции в эксплуатацию выполняются в короткий срок, так как изготовленный комплект полностью готов к использованию.

Надежность работы насосной станции гарантирована, если заказать ее в компании, предлагающей полный комплекс работ. В него входят разработка проекта, поставка комплектного набора, монтаж, а также сервисное обслуживание. В этом случае поставщик оборудования ответственен за качество и работоспособность сооружения.