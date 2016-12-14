Человек треть своей жизни проводит во сне. От того, насколько он крепкий и здоровый, зависит наше самочувствие в течение дня и здоровье организма в целом. Сон восстанавливает силы и оздоравливает организм. При этом плохой сон, а особенно хронически плохой сон может приводить даже к различным заболеваниям и не менее серьёзным последствиям. Что приводит к нарушению сна? Какие факторы влияют на то, что человек плохо спит и чувствует себя разбитым на утро? По словам врачей, их как ни странно очень много. Есть субъективные, есть объективные. Среди субъективных медики называют наши ощущения – то, что мы слышим и чувствуем. Первый фактор нарушения сна – звуки. Для здорового сна нужна тишина. Звуки машин за окном, стук этажом выше или голоса во дворе часто приводят к тому, что человек просыпается и больше заснуть уже не может. Второй фактор – свет. Многие привыкли спать при открытых шторах. Согласно исследованиям медиков, даже малейшее освещение за окном, к примеру, если ваши окна выходят на улицу или в хорошо освещённый двор, приводит к тому, что такую обстановку организм по умолчанию воспринимает как день. В этом случае спасут толстые шторы. Третий фактор – запахи. Немногие задумываются о том, что неприятные запахи в комнате, в том числе те, что проникают через открытое окно, могут привести к ухудшению сна.

Также на сон серьёзно влияют вкусы. Доктора не рекомендуют перед сном есть продукты или блюда, которые вызывают сильные ощущения во рту. К примеру, если острый перец или чеснок. Объективный фактор, который бывает важнее субъективного, – это удобство во время сна. Оно определяется, в частности, качеством матраса. Матрасы различаются по типу конструкции (пружинные и беспружинные), по материалу для наполнителя (латекс, кокосовая койра, пенополиуретан, мемориформ и другие). При выборе матраса надо учитывать также возраст человека и его вес. Ортопедические матрасы, к примеру, матрас перрино медиформ идеально учитывает особенности организма, обеспечивают здоровый сон и подходят для любых, даже самых больших нагрузок. Они упругие, прочные и долговечные. Кокосовая койра, являющаяся наполнителем, также обладает бактерицидными свойствами, обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и теплообмен. Есть и матрасы с микромассажным эффектом – к примеру, матрас перрино актив спорт. Они приводят тонус мышц в норму, улучшает кровообращение и оказывает омолаживающий эффект. Анатомическая структура поддерживает позвоночник в естественном состоянии и точечно распределяет нагрузку.