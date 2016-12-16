Если организуются людские шествия, митинги и демонстрации, организуются уличные празднества и гуляния, а также при проведении спортивных соревнований и иных массовых мероприятий требуется уделять значительное внимание организации порядка, исключающего различные противоправные действия.

На страже порядка стоят заградотряды полицейских и ЧОПов

Кроме полиции МВД подключает к охране подобных мероприятий ЧОПы (частные охранные предприятия). Одним из наиболее надежных помощников в этом деле признана компания «Легис».

Здесь слаженно работают настоящие профи. На эффективность работы влияет ряд факторов. Многое значит как подборка персонала, так и постоянная работа по подготовке к выполнению охраны людей и обеспечению порядка в условиях их большого скопления.

За все время, в течение которого сотрудники «Легиса» оказывали соответствующие услуги ЧОП в Москве и области, на мероприятиях массового характера не было ни одного случая давки, перерастающих в массовую драку конфликтов или каких-либо чрезвычайных происшествий на доверенных им участках. Это не значит, что они не могли возникнуть, просто умелыми и своевременными действиями чоповцев, действующих в плотном контакте с полицейскими, все пресекалось в зародыше.



О большой нагрузке чоповцев при охране мероприятий на стадионах

Иногда стоимость охраны на мероприятие не в полной мере отражает реальную оплату нагрузки на сотрудников «Легиса», но и в этих случаях профессионалы компании работают с полной отдачей. Такое часто бывает при охране мероприятий спортивного характера. В среде фанатов кипят нешуточные страсти, которые сложно сдержать сравнительно небольшому заградительному отряду из полицейских и чоповцев. К тому же нужно быть постоянно начеку и в вопросах обеспечения защиты от проникновения террористов и иных злоумышленников.



«Легис» – надежный ЧОП с безупречной репутацией

Ответственное дело, каковым является участие в охране массовых мероприятий, доверяют только настоящим профессионалам. То, что в самых сложных ситуациях всегда приглашают сотрудников «Легиса», является показателем эффективности работы ЧОПа. Для обеспечения позитивного результата работы важны личные качества и натренированность чоповцев, имеющих соответствующую экипировку и оснащение специальным оборудованием.

Сотрудники охранного предприятия за день-два до события выезжают на место его проведения и оценивают ситуацию, выявляя опасные места. Часть сотрудников специально обучают операциям контроля в пункте досмотра. Их учат распознавать по самым разным признакам лиц, которые могут быть причастны к проносу наркотиков, алкоголя и пр. Других тренируют на проведение патрулирования, переключение потока участников массового шествия в те или иные корридоры движения, учат резко и быстро гасить проявляющиеся конфликты.