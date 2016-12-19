Знакомство в виртуальном мире – одновременно сложная и простая задача. Существует большой выбор, функционируют различные площадки, открываются широкие возможности. При этом выбрать действительно достойные сайты не так легко. Действуют неблагонадежные, недостаточно удобные площадки, у некоторых из них нет хороших перспектив развития, где-то аудитория слишком маленькая… Встает конкретная задача: рассмотреть немного подробнее лучшие сайты знакомств. Мы поговорим об аудитории, функционале, основных принципах работы, а также наиболее значимых недостатках и достоинствах.

Лучшие сайты знакомств: ищем свою половинку

Только на достойной, честной, грамотно организованной площадке можно действительно встретить «своего» человека. Здесь большое значение будут иметь следующие факторы:

удобный интерфейс;

богатый функционал;

оперативная и профессиональная работа техподдержки;

комфорт на сайте;

грамотно составленные профайлы;

широта аудитории;

порядок, безопасность.

Лучшие дейтинги действительно создают настолько комфортные условия для гостей, пользоваться ими так удобно и легко, что аудитория разрастается буквально на глазах. Следовательно, шансы встретить там свою половинку резко возрастают.

Сегодня мы представим собственный рейтинг современных сайтов знакомств. Мы не использовали статистические данные, не ориентировались на внешний лоск. Во главу угла мы поставили эффективность работы, а самыми достоверными признали отзывы реальных людей. Про лучшие дейтинги рассказывают их удачливые клиенты, которые уже сумели создать семью, воспользовавшись их услугами «электронной свахи».

Действительно, интернет сейчас стал сводить людей, создавать пары! И это прекрасно. Ведь теперь расстояния уже не становятся непреодолимой преградой. В виртуальном пространстве все близки и далеки одновременно, находясь где-то там, по ту сторону экрана.

Рассмотрим пятерку наиболее успешных площадок. Наши топ сайты знакомств для серьезных отношений привлекают комфортом, надежностью, простотой использования и надежностью.

Linkyou составляет гармоничные союзы

LinkYou оригинальным подходом к самой системе подбора кандидатов. Схема для достижения успеха заимствована здесь из жизни. Акцент делается на общность интересов, профессию. Ведь известно, насколько часто случаются служебные романы. При этом многие из них заканчиваются походом под венец и долгой совместной жизнью.

Площадка радует комфортом, простотой интерфейса. Здесь продумана буквально каждая мелочь. Базовый функционал доступен любому желающему, бесплатно. Хорошее решение – стать обладателем премиум-аккаунта. Такое удовольствие стоит всего 300 рублей за один месяц. При этом плюсов с престижным аккаунтом немало:

можно пять раз поднимать анкету в топ;

доступно целых 5 подарков;

есть хорошая опция – поиск в соответствии с вероисповеданием;

при желании обладатели таких анкет включают режим невидимости, скрывая свое присутствие на площадке;

удобно посмотреть, как давно интересующий вас пользователь появлялся на сайте последний раз.

К минусам проекта можно отнести его молодость, так как он совсем недавно открылся. Кроме того, аудитория здесь пока исключительно российская.

Преимуществ у этого сайта знакомств достаточно. По признанию многих пользователей, это хороший сайт знакомств, в котором сразу же привлекает удобный интерфейс, демократичная атмосфера. Имеется комфортный интерфейс: пользователь может быстро найти нужных партнеров. Поиск будет выполняться на базе автоматического подбора кандидатов. Производится он с учетом всех данных, полученных при глубоком анализе данных из профайла.

Большое значение здесь имеет отличный сервис. Все функции действуют на безвозмездной основе, совершенно бесплатно. На площадке тихо и спокойно, царит умиротворенная атмосфера. Команда площадки постоянно тщательно следит за порядком и максимально оперативно реагирует на обращения от гостей. Эта площадка заслуженно возглавила наш рейтинг сайтов знакомств.

Smski предоставит все бесплатно

Площадка совсем молодая. Она была открыта в 2016-м году. Уже существует 1,5 миллиона анкет, но функционал довольно бедный. Пока не все разделы сайта открыты, а отзывов пока мало. Поэтому о конкретных результатах работы и перспективах развития судить пока рано.

Стоит отметить и преимущества. В ходе регистрации требуется указать телефонный номер для обеспечения безопасности. Основные возможности предоставляются бесплатно.

Теамо: покупаем хорошие знакомства

Площадка позиционирует себя как солидный сайт для знакомств с серьезными намерениями. Работа в пределах России, аудитория 28+. Количество участников уже составляет 12 миллионов за шесть лет функционирования площадки. В процессе регистрации каждый заполняет анкету. Разработчики считают, что именно она и поможет найти наиболее подходящих партнеров.

К сожалению, цена премиум-аккаунта немаленькая – 499 рублей за один месяц. Без такого аккаунта вообще нет смысла находиться на площадке, поскольку только он открывает доступ к общению, просмотру профайлов других посетителей. Это многим не нравится.

К плюсам можно отнести богатый набор анкет и заполнение подробного психологического теста в процессе регистрации. Это позволяет сделать каждый профиль максимально индивидуальным, отражающим личность реального человека.

Есть и пара минусов. Это географическая ограниченность: знакомства только в пределах страны. Кроме того, придется платить за премиум-аккаунт, поскольку здесь имеет смысл находиться только с ним.

Love Planet: поиск любви в потоке рекламы

Эта площадка пользуется огромной популярностью в России. Уже имеется 19 миллионов анкет, которые регистрировались на протяжении 11-ти лет плодотворной работы. Регистрация несложная, понадобится ввести номер телефона. Удобнее работать с платного аккаунта.