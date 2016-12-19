О ручках фирмы Parker слышал каждый. На протяжении десятилетий они остаются символом качества и престижа. История бренда началась еще в XIX веке. Джордж Паркер официально основал свою компанию в 1892 году, но занимался своим бизнесом – изготовлением перьевых ручек – он и раньше, в 80-х годах. В 1889 году он даже запатентовал одну из моделей своей письменной принадлежности. История началась с того, что Паркер занимался ремонтом ручек и понял, как можно усовершенствовать конструкцию и сделать ручку наиболее удобной в эксплуатации. С тех пор ручки Паркер стали эталоном в бизнесе. Они являются наиболее популярным подарком в корпоративном мире. В чем преимущества ручек Parker? Во-первых, они изготавливаются с использованием драгоценных металлов и высокотехнологичных сплавов. Во-вторых, ручки имеют большой запас чернил. Нет необходимости думать о том, что они внезапно закончатся. В-третьих, они технологически идеальны. Снабжены современными элементами и системами подачи чернил. В-четвертых, стоит отметить великолепный дизайн. Прекрасная геометрия, лучшие материалы отделки и высочайшее качество сборки. Ручки Parker подчеркивают статус владельца, являются важным аксессуаром руководителя компании наравне с дорогими часами и хорошим костюмом. Кроме того, такие письменные принадлежности благодаря опять же высокому качеству являются очень долговечными. При этом ассортимент ручек несмотря на консервативность бренда расширяется.

До 2011 года компания производила четыре типа принадлежностей: перьевые ручки, шариковые ручки, ручки-роллеры и механические карандаши. Затем добавилась и пятая категория. Это 5-й пишущий узел. Названа он так потому, что является совершенно новым, пятым по счету поколением письменных принадлежностей. Она объединяет в себе превосходную мягкость, качество и удобство быстрой замены стержня. Это непринужденное скольжение, которое подстраивается под вашу манеру письма после всего нескольких написанных слов. Покупать ручки паркер сегодня удобно в интернете. Здесь можно найти полный ассортимент со всеми моделями известной компании. На сайте Penelite действует удобный поиск, позволяющий искать необходимое по модели, типу и названию, а также цене ручки. На все ручки действует гарантия от одного до пяти лет. В случае необходимости можно обратиться в гарантийные сервисные центры с любой проблемой. Также в течение семи дней с момента покупки товар ненадлежащего качества можно вернуть продавцу.