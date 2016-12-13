Охрана труда – один из важнейших аспектов функционирования любого предприятия. Система управления охраной труда (далее СУОТ) – это совокупность различных органов и объектов надзора, которые находятся в непосредственном взаимодействии между собой и регулируются федеральным законом №181-ФЗ от17 июля 1999 года "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая, 26 декабря 2005 г.). СУОТ в рамках предприятия обеспечивается инженером по ОТ (охране труда) с профильным образованием “Техносферная безопасность", который доводит необходимые сведения к сотрудникам.

Порядок организации охраны труда устанавливается локальными нормативными актами предприятия. Первым делом составляется «Положение о службе охраны труда», на основании статьи 217 ТК РФ. Данный документ подлежит утверждению руководителя организации. Если на производстве работает менее 100 человек, то обязанности инженера по охране труда возлагаются на одного из работников путем составления специального приказа.

Возможно привлечение специалистов сторонней организации, если основной ее профиль обеспечение безопасного ведения труда. Между организациями заключается соответствующий договор и все обязанности возлагаются на организацию-исполнителя. После этого отдел кадров разрабатывает Должностные инструкции соответствующим специалистам. Затем директор утверждает типовую программу «Организации обучения технике безопасности труда». Помимо этого, составляется инструкция по вводному инструктажу. Для того, чтобы зарегистрировать проводимый инструктаж, необходимо завести специальный журнал с прошнурованными и пронумерованными страницами, после чего проставляются печати и ответственное за его ведение лицо ставит свою подпись.

Часто используемые термины в сфере охраны труда

1. Спецработы – вид деятельности, требующий специализированного оборудования и определенной квалификации. Часто к ним относят прокладку инженерных систем и работу с электрическим оборудованием. Строительство на высоте – еще один тип спецработ.

2. Электробезопасность – крайне важная совокупность мероприятий, которая защищает сотрудников от пагубного влияния тока на организм, а также статического электричества и электромагнитных полей. Основные требования к электробезопасности отражены в специализированных Межотраслевых правилах по охране труда и других нормативно-правовых актах. 19 октября 2016 года вступил в силу приказ Министерства труда РФ "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденный приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. №328н. Изменения в законе касаются всех работников, которые ведут деятельность на электроустановках и имеют удостоверение персонала по электробезопасности. Теперь прежде чем выдать сотруднику соответствующий документ, обязательна проверка знаний следующих нормативных материалов: ПУЭ, ПТЭЭП, и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». Если после этой даты в рядах трудящихся обнаружится сотрудник, имеющий действительное удостоверение, но при этом не прошедший квалификационную проверку, то он не допускается к профессиональной деятельности, а работодатель может быть оштрафован на сумму до пятисот тысяч рублей.

3. Работы на высоте – это вид трудовой деятельности, которая производится на высоте превышающей 1.8 метров при которой существует риск падения и причинения травм. Базовые требования по безопасности включают в себя несколько систем: удерживающую, позиционирования, страховочную, спасения и эвакуации. 17 июня 2015 г. в законодательстве произошли изменения по части «Правил безопасности при работе на высоте» и правил допуска на высотные работы. Ввиду объема внесенных поправок, профильным специалистам рекомендуется повторное ознакомление с документом. Надо отметить, что правила охраны труда регулярно подвергаются изменениям и дополнениям и важно в срок знакомиться с новыми версиями нормативных документов. Сделать это можно на сайтах соответствующих ведомств.