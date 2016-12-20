В процессе своей эволюции каждый организм на планете, в том числе человек, обзавелся собственной системой защиты, предотвращающей воздействие на него вредных веществ или патогенных возбудителей. Она работает каждую секунду нашей жизни, оберегая от тысяч невидимых опасностей, представляющих угрозу самочувствию и жизни. Мы настолько привыкли к этому, что не замечаем работу собственного иммунитета, принимая его как должное. Тем не менее, защитная система нуждается в постоянной поддержке, иначе ее эффективность падает, а вероятность возникновения болезни повышается. Главным источником такой поддержки являются продукты, повышающие иммунитет, о которых и пойдет речь в данной статье.

Перечислить все такие продукты не только невозможно, но и бессмысленно – их очень много. Гораздо разумнее сосредоточиться на конкретных соединениях, которые обеспечивают поддержку нашей системе защиты и указать, в какой пище они содержатся. Если вы ищете, чем можно повысить иммунитет, обратите внимание на следующие группы веществ и продукты, в которых они содержатся.

Витамины. Авитаминоз (дефицит) любого соединения из этой группы отрицательно сказывается на здоровье человека, однако непосредственно иммунная система зависит от следующих:

Витамин D участвует в выработке антител, подавляющих, подавляющих размножение чужеродных (то есть потенциально патогенных) микроорганизмов. В больших количествах он содержится в водорослях спирулине и хлорелла, сыре, твороге и других кисломолочных продуктах.

участвует в выработке антител, подавляющих, подавляющих размножение чужеродных (то есть потенциально патогенных) микроорганизмов. В больших количествах он содержится в водорослях спирулине и хлорелла, сыре, твороге и других кисломолочных продуктах. Витамин А участвует в образовании интерферона и иммуноглобулина А – главных компонентов антимикробной защиты. В наибольших количествах его можно обнаружить в спирулине, а также перце, петрушке, моркови, щавель, абрикосах и шиповнике.

участвует в образовании интерферона и иммуноглобулина А – главных компонентов антимикробной защиты. В наибольших количествах его можно обнаружить в спирулине, а также перце, петрушке, моркови, щавель, абрикосах и шиповнике. Витамины групп С, Е, F и P стимулируют выработку интерферона и обменные процессы в клетках, улучшают вывод шлаков из организма, способствуют усвоению витаминов D и А. Орехи, семя льна, оливки, какао, чай, злаковые и бобовые культуры, свежие овощи и фрукты – основные источники этих соединений.

Антиоксиданты. В организме в процессе метаболизма образуются активные соединения кислорода (свободные радикалы), которые негативно воздействуют на клетки, в том числе защитные. Антиоксиданты (аскорбиновая кислота, танины, флавины, антоцианы и т. д.) сокращают активность этих веществ, благодаря чему повышается эффективность иммунной системы. Они также уменьшают вероятность возникновения рака и предотвращают преждевременной старение клеток. Источником антиоксидантов являются следующие продукты питания для иммунитета:

свежие фрукты , такие как авокадо, манго, персик, абрикос, лимон и т. д.;

, такие как авокадо, манго, персик, абрикос, лимон и т. д.; сухофрукты – чернослив, изюм, курага, высушенные яблоки, ананасы, бананы и другие;

– чернослив, изюм, курага, высушенные яблоки, ананасы, бананы и другие; свежие ягоды , например клюква, годжи, малина, рябина, смородина, гранат, мангостин, асаи;

, например клюква, годжи, малина, рябина, смородина, гранат, мангостин, асаи; орехи и некоторые бобовые культуры, в частности зеленый горошек и фасоль;

и некоторые культуры, в частности зеленый горошек и фасоль; овощи , особенно сырые – шпинат, брокколи, сельдерей, капуста, спаржа, перец и другие;

, особенно сырые – шпинат, брокколи, сельдерей, капуста, спаржа, перец и другие; зеленый или черный чай, красное вино, какао, свежевыжатые соки из фруктов и ягод.

Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Соединения групп Омега-3 и Омега-6 жизненно важны для организма вообще и иммунитета в частности. Действие докозагексаеновой, арахидоновой, линолевой и других полиненасыщенных кислот состоит в нормализации воспалительного процесса, стимулировании иммунного ответа, восстановления поврежденных клеток. Хотя эти соединения содержатся в основном в животной пище, имеются и растительные продукты, укрепляющие иммунитет и являющиеся источниками ПНЖК – водоросли (включая спирулину и хлореллу), семя чиа, и льна, а также вырабатываемые из них масла.

Фитонциды. Под этим термином объединены органические соединения (как правило, эфирные масла), подавляющие размножение и уничтожающие патогенных вирусов, бактерий и паразитов (простейших, червей и т. д.). Фитонцидом является аллицин, придающий горечь чесноку – традиционному средству от гриппа, простуды, кишечной палочки, сальмонеллы, золотистого стафилококка, червей-паразитов. Схожие по действию вещества имеются в луке, красном перце, зверобое, перце, выделениях хвойных деревьев (благодаря им воздух в сосновом лесу практически стерилен).

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