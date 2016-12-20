Эквайринг – это ультрасовременная услуга, которая позволяет различным предприятиям принимать к оплате пластиковые банковские карты. На территории магазина устанавливаются банкоматы или терминалы, а на кассе – пин-пады. Услуга приобрела огромную популярность у предпринимателей благодаря наличию большого количества преимуществ. Она открывает совершенно новые возможности для ведения бизнеса.

Итак, в чем же выгода применения эквайринга? В первую очередь стоит отметить увеличение торгового оборота благодаря привлечению клиентов с высокой платежеспособностью, которые используют при оплате товаров и услуг преимущественно пластиковые карты.

Воспользовавшись услугой выгодного и надежного эквайринга, можно существенно увеличить уровень продаж. Дополнительные способы оплаты позволяют повысить общий доход. Кроме того, средний размер сделки также увеличивается, поскольку как показывает практика, держатели карт готовы потратить больше, чем могут позволить себе покупатели с наличными. А кредитные карты открывают перед клиентами новые возможности оплаты товаров и услуг. Эквайринг позволяет улучшить производительность и оптимизировать учет продаж. Оплата пластиковой картой обеспечивает высокую скорость расчетов и упрощает коммуникации с банком. При этом расходы на инкассацию значительно сокращаются. Важно отметить, что безналичная система расчетов характеризуется простотой и удобством, а эксплуатация терминалов и банкоматов не представляет собой ничего сложного.

Где оформить эквайринг

Услуги эквайринга предоставляет большое количество банковских учреждений. Выбор конкретного банка-эквайера зависит от возможных условий сотрудничества. После их согласования заключается договор между сторонами. Важно наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя.

На сегодняшний день оформление эквайринга можно осуществить как в офисе банка, так и на официальном сайте. При этом последний вариант имеет ряд преимуществ и используется значительно чаще. Для заключения договора в офисе банка вам потребуется потратить драгоценное время на дорогу и ожидание своей очереди, а также заполнение анкет и прохождение проверки службой безопасности. При оформлении услуги через Интернет потери времени можно избежать. Подключить услугу можно в любое время и в любом месте. При этом на все потребуется всего пятнадцать минут.

Порядок оформления достаточно прост: необходимо выбрать терминал, заполнить специальную анкету, загрузить фото или копию необходимых документов и оплатить терминал. Узнать подробнее об оформлении онлайн эквайринга можно, пройдя по ссылке.