Часто возникают ситуации, когда необходимо срочное лечение за рубежом или в другом городе России. В ряде случаев человек не может передвигаться самостоятельно, ему нужна транспортировка. Наиболее оптимальный вариант в таком случае – перевозка лежачих больных самолетом. Многим кажется, что это очень непростая и дорогая процедура, но, как показывает практика, сегодня такая услуга очень востребована на рынке, а цены, которые предлагают компании, специализирующиеся на подобных услугах, вполне доступные. Выбрать можно транспортировку больного либо чартерным, либо рейсовым самолетом. Как перевезти больного в самолете? Для этого нужно обратиться в компанию, специалисты подберут наиболее оптимального для вашего случая авиаперевозчика, найдут наиболее бюджетные предложения, получат согласие на перевозку у авиакомпании, согласуют все необходимые условия и сроки. Если перевозка требуется срочная, то её можно осуществить в течение нескольких дней. Минимальный срок – 48 часов, поскольку все согласования, переговоры, а затем и организация транспортировки занимают достаточно времени. В частности, среди организационных вопросов может быть установка в самолёте носилок, обеспечение пациента баллонами с кислородом и всем необходимым медицинским оборудованием. Носилки обычно крепят поверх сидений или вместо них в случае необходимости. Если самолёт рейсовый, то места для больных выбираются в хвосте экономического класса. От других пассажиров место отделяют ограждением, чтобы обеспечить пациенту наиболее комфортные условия и не беспокоить других людей в салоне. В чём преимущество транспортировки на рейсомов самолёте?

Во-первых, стоимость. Такие медицинские перевозки больных на самолете гораздо дешевле, чем в случае, если бронируется специальный медицинский самолет. Во-вторых, можно перевозить пациентов без пересадок. Для многих больных это важный момент, поскольку их не приходится тревожить дополнительно, а также из-за того, что взлет и посадка считаются самыми опасными периодами при транспортировке, и лучше ограничиться одной. Чем меньше пересадок, тем лучше. Сколько стоит перевозка больных самолётом? Не так дорого. Цены колеблется от 25 до 30 тысяч рублей. При этом в стоимость входят контроль за состоянием пациента в течение всего периода, услуги по заказу и выкупу билетом, подбор наиболее удобного и комфортного варианта, согласование организационных вопросов, при необходимости организация транспортировки до аэропорта в скорой помощи, обеспечение пациентов всем необходимым медицинским оборудованием.