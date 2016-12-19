В Московском районе Санкт-Петербурга компания MirLand Development Corporation (застройщик ООО «Петра-8») возводит жилой комплекс комфорт-класса «Триумф Парк». Место стройки находится на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе. Часть домов находится рядом со Среднерогатской улицей.

Застройщиком ЖК «Триумф Парк» является компания MirLand Development Corporation, которая была образована в 2004 году и является частью структуры международной компании Fishman Group, которая работает в сфере инвестирования, строительства и управления уже 30 лет. В Петербурге Mirland Development Corporation известна еще как ООО «Петра-8».

В состав нового жилого комплекса входят несколько корпусов, высота зданий – от 6 до 25 этажей. Строительство ЖК «Триумф Парк» ведется в 4 очереди: первая очередь – здание на 510 квартир, уже сдана и все квартиры реализованы; вторая очередь – здание на 630 квартир, тоже сдана; 3 очередь (адрес: Среднерогатская улица 9) – 1350 квартир, сейчас идет передача ключей дольщиком, в продаже осталось несколько квартир; 4 очередь – 1244 квартиры, ввод в эксплуатацию запланирован на первую половину 2017 года.

Корпуса жилого дома «Триумф Парк», некоторые из которых расположены по адресу: Среднерогатская улица д. 9, строятся по усовершенствованной кирпично-монолитной технологии. При облицовке используется навесной вентилируемый фасад с наружным слоем керамогранита. Покупателям предлагаются варианты как с полной чистовой отделкой, так и «под чистовую» без отделки. Квартиры с полной отделкой есть в самых различных вариантах: от студий до просторных 5-комнатных, площадью от 22 до 147 м2.

Во всех квартирах предусмотрены застекленные лоджии и балконы. Для автомобилистов в ЖК «Триумф Парк» есть подземный паркинг на 300 мест, в который можно спуститься на лифте прямо из дома. Паркинг оснащен системами дымоулавливания и пожаротушения.

Территория комплекса обладает всей необходимой инфраструктурой: уже открыты детский центр, пекарня, салон красоты, супермаркет, семейное кафе, ресторан, а также медицинский центр. Внутренние дворы полностью закрыты от автомобилей. Подрядчики застройщика провели озеленение с использованием элементов дизайнерского ландшафта. На территории используются датчики движения, автоматически включающие и выключающие освещение, благодаря чему происходит значительная экономия электроэнергии.

Жилой комплекс «Триумф Парк» строится в районе с отлично развитой транспортной инфраструктурой. Одна из ближайших станций метро - «Звездная» расположена в 15-20 минут пешком, ходит много маршрутов общественного транспорта. Недалеко от комплекса проходят Киевское и Пулковское шоссе, а также Московский проспект, по которому можно доехать как до центра Петербурга, так и наоборот до пригородов Павловск, Пушкин и т.д. В нескольких минутах езды на машине проходят КАД и ЗСД. Поблизости расположен аэропорт «Пулково».

Социальная, развлекательная и торговая инфраструктура Московского района тоже находится на высшем уровне. Здесь расположены 73 детских сада, 38 общеобразовательных школ и две гимназии, музыкальные и художественная школы, 16 профессиональных техучилищ, два высших образовательных учреждения; 4 больницы и 20 поликлиник; многофункциональные спортивные комплексы, бассейны и стадионы; ночные клубы и рестораны; более 10 гипермаркетов и ТРЦ; Парк Победы, Парк Городов-героев и Парк Авиаторов; а также 40 скверов и 9 садов.