Все больше российских граждан стремятся получить качественные образовательные услуги с целью обеспечения успешной карьеры в будущем. Накопленный за последнее время опыт показал, что для работы в филиалах и представительствах иностранных компаний в России, а тем более, для успешного продвижения при работе за рубежом, необходимо иметь диплом одного из ведущих учебных заведений в другой стране.

Ежегодно более тридцати тысяч россиян учатся в ведущих средних и высших учебных заведениях в Соединенных Штатах Америки, Англии, Германии, Чехии, Словакии и других странах. Это позволяет приобрести более качественное образование за рубежом, чем в русскоязычных школах и вузах в рамках СНГ.

Решение поставленных задач в рамках существующих учебных программ значительно облегчается при активной помощи специализированных компаний, ориентированных на эту деятельность. Много интересной информации в этой сфере имеется на портале www.edword.ru, принадлежащем информационно-консультационному центру «Мир образования».

Это агентство накопило большой опыт работы по предоставлению образовательных услуг в ведущих странах, как на платной, так и на бесплатной основе. Солидные связи с зарубежными высшими и средними учебными структурами, а также непосредственное членство в международных консультационно-образовательных организациях, позволило компании обеспечивать своим клиентам качественное обслуживание в области обучения за границей. Агентство является членом Ассоциации российских консультантов по образованию (АРКО).

Посетителям сайта предоставляется возможность подробного ознакомления с различными программами и предлагающими их организациями и высшими учебными заведениями. Предоставляется квалифицированная помощь для тех, кто выбрал образование за рубежом и желает ознакомиться по этому вопросу с актуальной и подробной информацией.

Информационно-консультационный центр организовывает поездки за рубеж студентов и школьников, а также следит за их участием по выбранным программам весь период обучения. Этим гарантируется приобретение качественного уровня образования с последующим трудоустройством в иностранных компаниях.

Большое количество предлагаемых программ обучения позволяет осуществить подбор оптимального варианта для детей, школьников и студентов по совершенствованию языковой практики и качественному образованию в выбранной области деятельности. Удобный интерфейс позволяет легко ориентироваться на сайте и получить доступ к интересующей информации.