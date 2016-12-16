Квартиры со сроком сдачи в 2018 году – это лучший выбор для покупателей, кто может себе позволить отложить переезд на некоторое время, а также тех, кто предпочитает покупку квартиры в рассрочку. «Строительный трест», входящий в десятку лучших застройщиков Санкт-Петербурга, предлагает своим покупателям приобрести жилье в рассрочку в строящихся ЖК «Капитал» и NEWПИТЕР на выгодных условиях. При таком варианте приобретения квартиры покупатель не платит процентов, как при ипотечном кредитовании, а также вносит равные платежи в соответствии с установленным графиком платежей.

Новостройки со сдачей в 2018 году – выбор рационального покупателя

Каждый потенциальный покупатель недвижимости стремится найти идеальный баланс между стоимостью жилья, способом покупки, его качеством и периодом ожидания ввода новостройки в эксплуатацию. Одними из наиболее интересных и качественных проектов по праву считаются объекты компании «Строительный трест», занимающей лидирующие позиции на рынке недвижимости Петербурга. Застройщик имеет 25-летний опыт строительства многоквартирных домов по кирпичной технологии. В его портфеле – свыше 2 миллионов квадратных метров недвижимости более чем в сотне проектов, введенных в эксплуатацию без отклонений от заявленных сроков.

Рациональным покупателям, имеющим возможность отложить переезд в новую квартиру на некоторое время, следует обратить внимание на новостройки со сдачей в 2018 году, которые предлагает компания «Строительный трест». Также это идеальный вариант для потенциальных инвесторов: цены на такое жилье существенно ниже, чем на квартиры в готовых или находящихся на финальной стадии строительства объектах. Но при этом и срок ожидания ввода домов в эксплуатацию не слишком велик.

Новостройки для жизни с комфортом в рассрочку

В 2018 году компания «Строительный трест» планирует к вводу два объекта: пятый лот в жилом комплексе «Капитал» во Всеволожском районе и пятый лот в ЖК NEWПИТЕР в Ломоносовском районе. Оба этих объекта можно приобрести в рассрочку. Она наиболее выгодна для покупателей, располагающим первоначальным взносом более 20% от стоимости квартиры. В случае если первоначальный взнос составляет более 50%, компания предлагает приобрести квартиру на специальных условиях, в том числе и со скидкой до 10%. Если Вы не хотите брать ипотеку и ежемесячно выплачивать проценты банку, то рассрочка станет наиболее приемлемым вариантом. О подробных условиях предоставления рассрочки можно узнать по телефону офиса компании +7 (812) 331-2000.

Тем, кто планирует купить квартиру в Кудрово, стоит обратить внимание на ЖК «Капитал». Это масштабный проект, состоящий из 8 разновысотных корпусов в сумме более чем на 6 тысяч квартир. Квартирография представлена жильем от одной до трех комнат различных планировок и метражом от 32 до 125 кв.м. В настоящее время сдано и заселено уже четыре очереди проекта. В рамках новостройки застройщик также возводит инфраструктурные объекты. Уже работает общеобразовательная школа и детские сады, магазины, кафе, фитнес-центр, подземные паркинги. Жилые корпуса расположены на границе с парковой зоной и рекой Оккервиль. Ближайшая станция метро «Дыбенко», находится в двадцати минутах ходьбы. Также до подземки можно добраться на общественном транспорте.

Все квартиры оснащены по последнему слову техники: подводка горячей и холодной воды в квартиру и разводка до санузлов осуществляется под потолком, двухтрубное коллекторное лучевое отопление, трубы к нагревательным приборам прокладываются в стяжке пола квартиры, автоматический учет энергоресурсов, современные системы пожарной безопасности, двухзонная система очистки воды, качественные стеклопакеты с клапанами для микропроветривания, стальные радиаторы с возможностью индивидуальной регулировки температуры в каждой комнате. Кроме того, во всех подъездах установлены лифты иностранного производства.

В комплексе предусмотрены дворы с ограниченным допуском, на придомовой территории каждого дома оборудованы современные детские и спортивные площадки. На территории комплекса предусмотрены подземные паркинги в 4 и 3 лотах и гостевые надземные парковки.

Жилой комплекс NEWПИТЕР – проект комплексного освоения территории, который по своим масштабам не уступает предыдущему. По завершении работ здесь появится 42 жилых корпуса, а это порядка 6 тысяч квартир, школы, дошкольные образовательные учреждения, спортивный центр, ТРК, многоуровневые парковки. Проектом также предусмотрены зоны отдыха для местных жителей: пешеходный бульвар «Белых ночей» с зелеными насаждениями и цветниками, велодорожками, кафе и магазинами. В каждом дворе установлены детские площадки с противоударным резиновым покрытием и велосипедные парковки.

Комплекс находится в удалении от метро, однако рядом есть выезд на КАД, по которому можно быстро добраться в любую точку города и области, а остановки общественного транспорта расположены рядом с комплексом. Недалеко есть два обширных лесопарка, поэтому экологическая обстановка здесь очень благоприятна.

Подробное описание каждого проекта можно найти на сайте компании www.stroytrest.spb.ru. Здесь можно также посмотреть планировки квартир, отчеты о ходе строительства и узнать об условиях оплаты.