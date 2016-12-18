Конгресс США продлил санкции против Тегерана ещё на 10 лет, несмотря на то, что Иран соблюдал все обязательства соглашения по ядерной программе. Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф уже обратился с письмом к главе внешней политики Евросоюза Федерике Могерини с просьбой о созыве встречи международной комиссии. После сообщений о продлении санкций глава МАГАТЭ Юкия Амано выступил с заявлением о том, что Иран соблюдает все свои обязательства по ядерной программе. Вашингтон, со своей...