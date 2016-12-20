Первое, что стремится приобрести человек независимо от экономической ситуации, - это недвижимость. Однако, дилемма, что лучше купить – квартиру или дом, возникает вместе с возможностью сделать столь значительное приобретение. Каждый из вариантов имеет свои положительные стороны и преимущества, а также, неизбежные минусы. Учет тех и других сторон вопроса, вдумчивое взвешивание всех «за» и «против» существенно облегчит выбор формата будущего жилья.

Покупка квартиры: преимущества

Для того кто с детства рос в городских условиях, а все знания о проживании на природе черпал из книг и рассказов знакомых, покупка квартиры - единственно правильное решение, закономерно вытекающее из образа и ритма жизни. Большим преимуществом городской квартиры любого формата, будь то квартира студия или двухэтажный пентхаус, является наличие всех инженерных коммуникаций. Исправно работающие системы отопления, электричества, водоснабжения и водоотведения являются залогом комфортной и удобной жизни.

Новостройки, где чаще всего покупаются квартиры, отличаются наличием хорошей налаженной инфраструктуры, куда входят и магазины шаговой доступности, и фитнес-центры, и аптеки, и салоны, и предприятия по оказанию бытовых услуг, а также, поликлиники, школы, детские сады. Обязательно поблизости к микрорайону располагаются остановки общественного транспорта. Поэтому, когда квартира расположена не в центре города, добраться до работы или места культурного досуга легко можно на общественном транспорте или такси.

К дополнительным преимуществам городских квартир можно отнести ландшафтное благоустройство и охрану придомовой территории, организацию детских и спортивных площадок, прогулочных зон во дворах, паркингов для автовладельцев. К этому можно добавить, что владелец квартиры волен не решать вопросы, связанные с эксплуатацией многоквартирного дома. Этим, как правило, занимается ТСЖ. Плюс и в том, что многие банки-партнеры строительных проектов предлагают выгодные условия ипотеки на покупку квартиры в конкретной новостройке.

Покупка квартиры: минусы

К явным недостаткам городского жилья можно отнести постоянный шум от транспорта за окном и загазованность. Если квартира располагается в доме старой постройки, то велика вероятность столкнуться с проблемой износа инженерного оборудования и необходимостью его полной замены. Относительным минусом может считаться стандартная планировка жилья и отсутствие возможности переделать жилое пространство по своему вкусу.

Не всегда получается так, что соседи по дому и подъезду оказываются людьми адекватными, равными по социальному статусу. Особенно, когда речь идет о вторичном жилье. Не исключено, что соседство может вносить свои неприятные коррективы в привычный образ жизни и отдыха. Мешать спокойно или весело отдыхать могут как они, так и наоборот.

Покупка квартиры в новостройке от застройщика хоть и является заманчивым по стоимости вариантом, но очень рискованна. Приобретая жилье на стадии строительства стоит учитывать опасность, что проект может превратиться в долгострой или вовсе быть «заморожен», а застройщик объявлен банкротом. Поэтому в такой ситуации, чтобы избежать потери денежных средств и избавить себя от хождений по судебным инстанциям необходимо заранее проверять репутацию строительной компании, ее надежность.

Покупка дома: плюсы

Собственный загородный дом – это полная самостоятельность, независимость и свобода во всех отношениях. Пространство дома, количество и назначение помещений, этажность можно планировать как удобно и как угодно, не опасаясь, что переделки кому-то не понравятся, или нарушат законодательство. При необходимости площадь дома можно даже увеличить за счет надстройки или пристройки. Но это не все плюсы загородного дома.

Собственный дом предполагает полную инженерную автономность. А это значит, что не придется зависеть от графиков работы коммунальных служб и пользоваться отоплением, горячей водой на собственное усмотрение. Кроме того, частный дом – это всегда земельный участок, который можно обустроить по своему вкусу: разбить сад, газоны, огород, построить баню или водоем, сделать детскую площадку. И, конечно же, собственный дом – это тишина, спокойствие, свежий воздух и отсутствие близкого и не всегда приятного соседства.

Минусы загородного дома

При покупке загородного жилья всегда возникает необходимость в грамотном оформлении огромного количества документации не только на жилой объект, но и на земельный участок. Чтобы не столкнуться с неприятностями в будущем, делать это лучше не самостоятельно, а с помощью компетентного юриста, который соберет и подготовит полный пакет документов в соответствии с действующими законодательными актами.

Полная автономность также имеет свои недостатки, поскольку все вопросы, связанные с подведением и обустройством инженерных коммуникаций придется решать самостоятельно. Кроме того, по сравнению с городской квартирой обслуживание частного дома стоит дороже, поэтому в перспективу загородного проживания нужно закладывать и эти регулярные траты.

Наличие собственного дома подразумевает и наличие личного автотранспорта. В противном случае, добираться на работу будет очень затруднительно, не говоря уже о решении проблем «насущных» таких, как покупка продуктов и непродовольственных товаров в магазинах, посещение поликлиники. В минусы загородного дома можно записать и такое неудобство, как пробки, которые стабильно присутствуют в часы пик на въезде и выезде из города.

Источник: Стройки-Москвы