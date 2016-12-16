Аквариум является наиболее предпочтительным изделием для содержания в доме живности, где живут люди с аллергией. Уход за домашними рыбками помогает развить ответственность у детей, снизить уровень стресса у взрослых.

Для создания комфортных условий для своих питомцев необходимо следовать простым правилам и выбирать лучшее средство для оборудования их места обитания.

Причины выбора

Кварцевый песок для аквариума является популярным видом грунта. К его полезным функциям относятся:

Обеспечение здоровой окружающей среды для рыб.

Красивый внешний вид.

Экономичность.

Не вступает в химическую реакцию (свойство инертности).

Обеспечение стабильного уровня кислотности воды.

Легкость приобретения.

Кварцевый песок (см. на www.polypark.ru/catalog/filler/quartz-sand/) получается с помощью измельчения белого кварца. Основным свойством данного грунта является его нейтральность к химическим изменениям. По уровню pH данный грунт – ни щелочной, ни кислотный, поэтому он не меняет уровня жесткости воды в аквариуме. С другой стороны, наличие кварцевого песка помогает снизить уровень железа, растворенного в воде.

При работе с данным видом наполнителя существует понятие фракции. Оно обозначает деление грунта на различные категории в зависимости от размера песчинок. Для размещения материала в аквариуме подойдет мелкий песок, по-другому называемый белый, его фракция составляет 1,5 миллиметра. При выборе меньшего размера будет нарушен кислородный обмен, наступит быстрое загрязнение поверхностей аквариума и воды в нем.

Перечень несложных советов

Советы по уходу за аквариумом следующие:

Выбирать грунт, где песчинки будут одного и того же размера (фракции).

Не применять песок, который оказывает влияние на жителей искусственного водоема. Отказаться от цветного грунта, поскольку вещества, используемые в качестве красителя, могут стать причиной преждевременной смерти его обитателей.

Покупать наполнитель в зависимости от того, какие рыбки будут жить в аквариуме. Если они обитают в воде с малой жесткостью, то для них не нужно выбирать белый песок.

Светлый грунт будет уменьшать яркость окраски рыбок.

Как подготовить грунт?

Перед погружением грунта в емкость его нужно прочистить. Для этого используется проточная вода в большом количестве. Необходимо поместить песок в ведро или таз и промывать под струей воды, пока она не станет кристально прозрачной. Во время обработки песок можно перебирать руками или пластиковой лопаткой. Для тщательной промывки грунта лучше отказаться от применения бытовых химических веществ, они могут оставаться на поверхности песка и в дальнейшем оказывать влияние на жизнь рыбок.

Если при оформлении аквариума планируется использовать водоросли, то грунт должен быть мелким, в противном случае – крупным. Растительность большой высоты нужно располагать ближе к задней стенке, мелкую – наоборот. Для очистки воды можно применять активированный уголь. Элементы декорирования аквариума лучше скрывать под выбранным декором, все должно выглядеть естественно. Если планируется сделать пресноводную среду, то лучше отказаться от морских раковин на дне, они будут выбиваться из обще картины.