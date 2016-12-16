Волгоград – один из динамично развивающихся городов в России, который регулярно входит в списки наиболее комфортных для жизни и благоустроенных мегаполисов страны. В городе активно идет строительство, реализуются жилищные проекты, отвечающие всем современным стандартам качества и условиям проживания. Появляются и новые концепции жилого пространства, отличает от привычных всем “муравейников” больших городов. В Волгограде это Родниковая долина, которая появится в ландшафтно-экологическом комплексе “Горная долина” в Советском районе мегаполиса. Проект абсолютно уникальный для современного жилого строительства. Ранее такими массивами и таким форматом могли похвастаться отдельные проекты, реализованные в Москве и Санкт-Петербурге. За основу был взят формат европейской застройки. Это невысокие дома (в основном три-пять этажей) с 10-12 семьями в каждом. Создается внутренняя экосистема, где все друг друга знают и активно общаются между собой. Это, в частности, залог безопасности. Квартиры в Волгограде будут располагаться в экологически благополучном месте, рядом с историческим лесным массивом “Григорова балка”. Это легкие не только данного района, но и всего города. Чистый воздух, отличные пейзажи, возможность отдыхать на природе, далеко не уезжая от дома. Архитектурно Родниковая долина будет напоминать жилища в предгорной европейской территории. Поэтому архитекторы и дизайнеры не стали специально выравнивать территорию, сохранили максимально ее гористость. Каждый квадратный метр продуман.

Важнейшими характеристиками проекта являются удобное размещение домов разной этажности, максимальное использование пространства, принцип “двор без машин”, дающий возможность свободно гулять по двору, удобные парковки поближе ко въездам, благоустроенные дворы, газоны с автополивом, сохраняющим микроклимат в условиях влажного климата города, детские игровые и спортивные площадки, дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, система индивидуального отопления в каждой квартире, которая сокращает расход на коммунальные услуги в несколько раз. Также жильцы, которые пожелают здесь купить квартиру, смогут воспользоваться развитой инфраструктурой, включающей детский сад, школу, магазины шаговой доступности и супермаркет, врачебные кабинеты. Транспортная развязка позволит в короткие сроки добраться до любой точки Волгограда. Родниковая долина – это возможность обеспечить для себя и своей семьи лучшее качество жизни.