Византийская традиция нанесения на кольцо молитвы «Спаси и сохрани» пришла на Русь вместе с христианством. По сей день кольца «Спаси и сохрани» считаются одними из ключевых символов православной веры, сравнимых по значению с нательной иконой. Украшенное кратким сакральным текстом изделие позволяет верующему в любой момент обратиться к молитве, вспомнить о Боге и духовных ценностях.

Кольца «Спаси и сохрани», представленные в коллекции «Владимир Михайлов», универсально подходят и мужчинам, и женщинам. Разнообразие модельного ряда позволяет подобрать украшение из золота, серебра или платины на любой вкус. По давнему обычаю перстни и кольца с актуальной символикой преподносят в качестве неоценимого подарка близкому, уважаемому и любимому человеку. Некоторые модели используют также на церковной свадебной церемонии для молодоженов как венчальные кольца.

Коллекция православных украшений «Владимир Михайлов» предлагает наполненные символизмом и художественной выразительностью кольца «Спаси и сохрани». В каталоге представлены изделия, инкрустированные драгоценными камнями, изящно декорированные старинными новгородскими и византийскими орнаментами. Выполненные в строгом соответствии православным канонам украшения отличает строгость и основательность, сдержанная торжественность и уникальный авторский стиль. Драгоценные вставки из бриллианта, изумруда, топаза и других камней искусно переплетаются с природными узорами, характерными для византийской и русской традиции. Естественность линий и выверенность композиции задает общий ритм и стиль каждого изделия, по праву сравнимого с произведением ювелирного искусства.

В каталоге представлено около 60 эксклюзивных моделей колец и перстней в актуальной тематике, среди которых есть:

классические охранные кольца «Спаси и сохрани» с гладкими краями и продольной каллиграфией;

с гладкими краями и продольной каллиграфией; широкие модели с поперечной гравировкой и витиеватой надписью, окруженной стилизованной вязью;

изделия с поперечно вписанным, окаймленным жемчужной обнизью, текстом молитвы.

Присутствуют здесь и защитные перстни со сложным рисунком, повторяющим цельный мотив виноградной лозы, в который органично вписаны буквы «Спаси и сохрани».

Мастерски совмещая современные тенденции, старинные техники и христианские каноны, Владимир Михайлов создает уникальную коллекцию православных ювелирных образов, наделенных сакральным смыслом и аутентичным почерком. Купить эксклюзивное ювелирное украшение для себя или в подарок можно в нашем интернет-магазине или салонах «Владимир Михайлов».