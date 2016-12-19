Если вашему малышу нужна помощь педиатра, вы можете обратиться в медицинский центр «СМ-Клиника», в котором работают опытные и квалифицированные специалисты. Для удобства родителей запись на прием ведется в онлайн-режиме – на сайте клиники.

Какие обязанности выполняет педиатр?

Задача педиатра заключается в том, чтобы ребенок вырос здоровым, а при наличии каких-либо отклонений и патологий они были бы своевременно выявлены. Врач контролирует состояние развития маленького пациента с момента его появления на свет до совершеннолетия. В задачи педиатра входит:

подбор рекомендаций по вскармливанию ребенка;

диагностика и контроль над вакцинацией;

лечебная работа с целью укрепления здоровья малыша;

профилактика хронических заболеваний;

выдача направлений к профильным специалистам и пр.

Все, что касается здоровья ребенка, входит в обязанности педиатра. До 1 года ребенок наблюдается у врача каждый месяц, в этот период специалист фиксирует его рост, вес, дает консультации относительно кормления, осматривает пациента на предмет отклонений в развитии и т.д. После года количество приемов становится меньше, чаще всего это плановые осмотры и обращения при необходимости.

На сайте http://kids.smclinic-spb.ru/doctor/pediatr в деталях описаны обязанности детского врача, указаны цены на услуги педиатров и доступна форма для записи на прием в медицинский центр «СМ-Клиника».

Педиатр готов принять ребенка в любое время

Плановый осмотр проводится тогда, когда ребенок поступает в детский сад или впервые идет в школу, записывается в спортивную секцию и т.д. Внеплановый осмотр необходим при разных симптомах:

высокая температура и нарушения сна;

боли в области живота, суставах и пр.;

увеличение лимфатических узлов;

сонливость, отсутствие аппетита, сыпь.

Любой симптом, который может указывать на возможные проблемы со здоровьем, требует обращения к детскому врачу. И тянуть с этим не следует, тем более у родителей есть отличная возможность записаться к педиатру через интернет, зайдя на сайт центра «СМ-Клиника».

В специальной форме нужно указать свое имя и контактные данные, выбрать удобную дату для консультации, отметив, есть ли у вас полис ДМС. Если вы уже посещали клинику, тогда нужно указать номер вашей карты. После подачи заявки вам перезвонит специалист медицинского центра, чтобы обговорить все детали и установить точную дату приема.