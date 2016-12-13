Наличие собственного сайта перестало быть чем-то невероятным. Приобрести хостинг теперь может каждый желающий - на любой вкус и в разных ценовых категориях. Существуют даже бесплатные услуги в этой сфере. Но даровое место на сервере имеет массу недостатков. Лучше всего заплатить за свой сайт некоторую сумму и избавиться от возможных проблем в будущем.

REG.RU - лидер среди хостинг-провайдеров. Ежедневно здесь покупают и продлевают хостинги сотни пользователей. Все это - заслуги разработчиков сайта, которые непрерывно анализируют проделанную работу и совершенствуют ее показатели.

К основным преимуществам Рег Ру можно смело отнести следующее:

Разнообразие тарифных планов (от 99 до 389 рублей в месяц) - при выборе любого из тарифов пользователь получает приятные бонусы в подарок.

Два типа операционных систем.

Безлимитный трафик каждому покупателю.

Абсолютная безопасность - здесь имеются в виду DDoS-атаки и вирусы всех уровней вредоносности.

Компания предоставляет гарантию на все свои услуги.

Круглосуточная поддержка от тех. персонала Рег Ру.

Периодические акции и скидки.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Но суть одна - пользуясь услугами данного хостинг-провайдера, клиент даже не представляет, насколько облегчил свою жизнь.

Ориентироваться на сайте просто - интерфейс рассчитан даже на самых дремучих "чайников". Но и в обратном случае - всегда можно обратиться за помощью к консультантам, которые подробно и понятно ответят на любой вопрос пользователя.

Итак, что конкретно предлагает REG.RU клиентам?

Хостинги, домены, серверы - это первое, с чем столкнется желающий иметь свой сайт. Неопытным пользователям лучше сначала изучить основные понятия. Это поможет не теряться в определениях. На этом сайте, как уже говорилось выше, можно выбрать любой из тарифов (при чем - чем выше цена, тем удобнее его использование) и придумать оригинальный домен.

Конструктор сайтов.

Чтобы новый сайт выглядел эстетично, был удобен для других пользователей и в то же время отличался от конкурентов, разработчики Рег Ру создали 170 уникальных шаблонов. Другие хостинг-провайдеры могут только мечтать о таких масштабах.

Дизайн сайта - это как витрина магазина. Он должен заманивать, завлекать пользователей. Именно к этой цели стремились специалисты компании. Цель достигнута - клиент доволен!

Что еще?

Если вы до сих пор сомневается в актуальности фирмы, посетите ее официальный сайт, перейдя по ссылке https://hosting.reg.ru. Здесь вы найдете еще много приятных и полезных возможностей, которые развеют все сомнения.