Наличие собственного сайта перестало быть чем-то невероятным. Приобрести хостинг теперь может каждый желающий - на любой вкус и в разных ценовых категориях. Существуют даже бесплатные услуги в этой сфере. Но даровое место на сервере имеет массу недостатков. Лучше всего заплатить за свой сайт некоторую сумму и избавиться от возможных проблем в будущем.
REG.RU - лидер среди хостинг-провайдеров. Ежедневно здесь покупают и продлевают хостинги сотни пользователей. Все это - заслуги разработчиков сайта, которые непрерывно анализируют проделанную работу и совершенствуют ее показатели.
К основным преимуществам Рег Ру можно смело отнести следующее:
Этот список можно продолжать еще очень долго. Но суть одна - пользуясь услугами данного хостинг-провайдера, клиент даже не представляет, насколько облегчил свою жизнь.
Ориентироваться на сайте просто - интерфейс рассчитан даже на самых дремучих "чайников". Но и в обратном случае - всегда можно обратиться за помощью к консультантам, которые подробно и понятно ответят на любой вопрос пользователя.
Итак, что конкретно предлагает REG.RU клиентам?
Хостинги, домены, серверы - это первое, с чем столкнется желающий иметь свой сайт. Неопытным пользователям лучше сначала изучить основные понятия. Это поможет не теряться в определениях. На этом сайте, как уже говорилось выше, можно выбрать любой из тарифов (при чем - чем выше цена, тем удобнее его использование) и придумать оригинальный домен.
Конструктор сайтов.
Чтобы новый сайт выглядел эстетично, был удобен для других пользователей и в то же время отличался от конкурентов, разработчики Рег Ру создали 170 уникальных шаблонов. Другие хостинг-провайдеры могут только мечтать о таких масштабах.
Дизайн сайта - это как витрина магазина. Он должен заманивать, завлекать пользователей. Именно к этой цели стремились специалисты компании. Цель достигнута - клиент доволен!
Что еще?
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