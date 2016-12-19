С детства наши астрознания довольно слабы – все мы знаем про планеты солнечной системы, про солнце и луну, про новолуние и другие ее циклы. Многие люди знакомы с фразой «не мой день». Они характеризуют так такое время, когда все валится из рук, возникают ссоры, появляется негатив. Такие люди подвержены влиянию черной луны. Как женщины, так и мужчины, могут в это время быть ей подвержены.

Дни Гекаты

Первые два дня лунного цикла называются днями Черной Луны, последние два – Днями Гекаты. Эти четыре дня –очень трудные.

Гекатой называли богиню лунного света, тайных знаний, потустороннего мира в Древней Греции. По преданию, Геката олицетворяется в невидимой нам стороне Луны. Это время и считают самым трудным. В такие дни у людей повышена нервозность, снижаются их жизненные силы, становится активным темное подсознание, из-за чего происходят приступы ярости и повышается конфликтность. Люди чувствуют слабость, быструю утомляемость. В это время нужно быть осторожным в принятии важных решений. Мужчины более подвержены Дням Гекаты, нежели женщины.

Можно Дни Гекаты использовать и с толком. По легенде, исход дела, законченного в это время, будет благоприятен. В такое время хорошо поститься и делать разгрузочные дни. Начало лунного цикла благоприятно для начала диет.

Дар Гекаты

Считается, что людей, появившихся на свет в последние дни лунного цикла, Геката наделяет даром. Человек, родившийся в это время, может обнаружить дар экстрасенсорики, иметь развитую интуицию и мощную энергетику, обладать невероятной притягательностью.

Характер у таких людей трудный, но стоит найти к ним подход, и можно рассчитывать на поддержку этого человека. Трудно найти наиболее надежных друзей и верных возлюбленных.

Как из дней Гекаты извлечь удачу?

Если следовать следующим советам, то можно получить из дней Гекаты пользу:

не стоит затевать новых дел, заключать важных сделок;

не давать и не брать денег взаймы (это касается и банковских кредитов);

не совершать необдуманных действий;

не принимать резких решений;

при накапливании негатива, когда вот-вот хочется сорваться, нужно сделать следующую гимнастику: прикройте глаза, сделайте 5-7 глубоких спокойных вдохов, сосредоточьтесь на этом, почувствуйте тепло в груди, после этого глубоко выдохните, должно стать гораздо легче.

Самое главное в эти дни держать себя в руках, ведь фазы луны сегодня одни, завтра другие, а отношения между людьми после ссор и конфликтов восстановить довольно таки сложно.