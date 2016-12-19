В условиях всеобщего подорожания многие водители придерживаются тактики разумной экономии, куда входит покупка более дешевых комплектующих для машины. Именно поэтому их интересует вопрос покупки литых дисков REPLICA. Но прежде чем решиться на такое приобретение, стоит узнать, что они собой представляют и есть ли плюсы у такой экономии.

Что же это такое?

Современные диски реплика представляют собой точные копии оригинальных изделий, которые были установлены на авто изначально. Внешне отличить реплику от оригинала, установленного автоконцерном, практически невозможно. А чтобы это сделать, необходимо просто внимательно изучить боковину диска. Если на ней есть серийный номер – это оригинал, нет – реплика. Также последние отличаются более доступной стоимостью.

В чем преимущество использования дисков REPLICA?

Такой аксессуар позволяет автолюбителям решить сразу несколько проблем:

Это доступный вариант, позволяющий заменить вышедшую из строя деталь и сэкономить. Доставка оригинальных дисков обычно занимает какое-то время, а для покупки реплики достаточно нескольких минут для оформления заказа. Это важно для тех, кто не желает оставаться без машины в ожидании доставки.

REPLICA идеальный вариант для создания запасного комплекта для любой марки авто. Некоторые водители предпочитают заменять такими дисками оригинальные модели в зимнее время, чтобы не подвергать более дорогой экземпляр повреждениям от перепадов температур и реагентов, которыми посыпают дороги во время снегопадов.

Сниженная масса реплики положительно влияет на управление транспортным средством. Тормозной путь снижается, что особенно важно в зимнее время, и можно сэкономить на расходе топлива.

Недорогие авто существенно выигрывают во внешнем виде при использовании качественной реплики. При этом нет необходимости выкладывать круглую сумму денег.

Кто занимается производством реплик?

Вся подобная продукция производится в странах Азии. Не стоит путать реплику с подделкой! Диски REPLICA проходят тщательную проверку с учетом всех международных стандартов и требований. Готовое изделие не только внешне похоже на оригинал, но и соответствует ему по качеству и размерности. Геометрия каждой модели точно выверена, что позволяет легко установить изделие на машину.

Если у автолюбителя есть желание украсить свое транспортное средство, установив престижные диски, то совсем необязательно тратиться на это удовольствие. Реплика справится с поставленной задачей ничуть не хуже, но обойдется гораздо дешевле.