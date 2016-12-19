В условиях всеобщего подорожания многие водители придерживаются тактики разумной экономии, куда входит покупка более дешевых комплектующих для машины. Именно поэтому их интересует вопрос покупки литых дисков REPLICA. Но прежде чем решиться на такое приобретение, стоит узнать, что они собой представляют и есть ли плюсы у такой экономии.
Современные диски реплика представляют собой точные копии оригинальных изделий, которые были установлены на авто изначально. Внешне отличить реплику от оригинала, установленного автоконцерном, практически невозможно. А чтобы это сделать, необходимо просто внимательно изучить боковину диска. Если на ней есть серийный номер – это оригинал, нет – реплика. Также последние отличаются более доступной стоимостью.
Такой аксессуар позволяет автолюбителям решить сразу несколько проблем:
Вся подобная продукция производится в странах Азии. Не стоит путать реплику с подделкой! Диски REPLICA проходят тщательную проверку с учетом всех международных стандартов и требований. Готовое изделие не только внешне похоже на оригинал, но и соответствует ему по качеству и размерности. Геометрия каждой модели точно выверена, что позволяет легко установить изделие на машину.
Если у автолюбителя есть желание украсить свое транспортное средство, установив престижные диски, то совсем необязательно тратиться на это удовольствие. Реплика справится с поставленной задачей ничуть не хуже, но обойдется гораздо дешевле.