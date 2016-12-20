Число жалоб россиян на микрофинансовые организации (МФО) растет – как сообщил Центробанк, за 3 квартала текущего года было принято 7900 обращений. Половина из них от должников, которые жалуются на жесткие методы возврата долгов кредиторами.

Кто виноват?

А между тем, как отмечают «Известия» со ссылкой на ЦБ, когда дело доходит до разбора жалоб, часто выясняется, что МФО ни при чем: долг продан и взыскивается уже коллекторами. У них телефонные звонки – самый лояльный метод.

Казалось бы, скоро произволу коллекторов конец: с 1 января 2017 года вступит в силу «антиколлекторский» закон - взыскание долгов он не запретил, но существенно ограничил методы воздействия на неплательщиков. Например, согласно ему, взыскатели не имеют права оказывать психологическое, физическое давление на должников и их близких, распространять информацию о них, и многое другое. А встречаться с должником они могут не чаще 1 раза в неделю, и звонить - не чаще 2 раз в неделю.

Однако некоторые эксперты не согласны с тем, что коллекторские противоправные выходки иссякнут: «Если мы говорим о случаях, вызвавших широкий резонанс, то не изменится ничего. Почему? Профессиональные взыскатели – это всего лишь 30% рынка взыскания. Остальные 70% - это взыскание силами самих кредиторов» - так говорит Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Конечно же, Борис Воронин упустил еще и «черных» коллекторов, но валить на них всю вину неаккуратной работы с должниками некорректно. В каждой из трех категорий взыскателей были свои вопиющие случаи. Чего ждать от представителей каждой категории – примут ли они «антиколлекторский» закон и с кем будет должникам комфортнее с 1 января – давайте подумаем вместе.

Масть по масти

Профессиональные коллекторы – это те, кто вошел в профобъединения и ассоциации, принял стандарты работы по закону. Естественно, они будут следовать и новому документу. Уже сейчас, как сообщают в НАПКА, накануне вступления в силу основополагающего закона, «белые» коллекторские агентства представляют собой компанию из колл-центра и штата юристов. Схема уже отрабатывается: покупаются долги у легальных МФО – делаются звонки должнику – если они не возымели действия, в дело вступают штатные юристы, и - в суд. Никаких угроз и личных встреч.

С «черными» коллекторскими агентствами сложнее: им даже Уголовный кодекс не писан. Для них и новый закон – бессмыслен, пока за его исполнением не будет следить регулятор. Эту роль эксперты отводят Федеральной службе судебных приставов, которая создаст специальный реестр коллекторских агентств – по аналогии с реестром МФО в Центробанке. Если агентства в нем не будет, значит, права на покупку и взыскание долгов у него тоже не появится, а, следовательно, им займутся правоохранительные органы. Но «черные» могут и не покупать долги – достаточно выступить агентом-взыскателем МФО. Крупные легальные кредиторы на это сотрудничество не пойдут, поскольку берегут имидж, а вот «теневые» компании согласятся. У последних выбор небольшой – либо «черные» коллекторы, либо взыскивать долги собственными силами. Тоже, кстати, отливающими «чернотой» по умолчанию.

Ничего “личного”. Только по делу

И третья категория – взыскатели из числа сотрудников легальных МФО. Крупные компании с собственными отделами уже несколько месяцев перестраивают их работу в соответствии с требованиями закона. «У нас отдел по урегулированию задолженности представляет собой штат финансовых консультантов, который качественно подобран и обучен. - рассказывают в крупном сервисе онлайн-займов «Робот Займер». – С июня работа компании адаптируется под требования нового 230-ФЗ: уже ограничена частота и длительность бесед с должниками. Мы предлагаем им варианты приемлемого выхода. В случае отказа от переговоров не идем на личные встречи, а направляем иск в суд».

Заемщику МФО можно заранее спрогнозировать, с каким типом взыскателей ему придется столкнуться в случае просрочки платежей. Как говорят в «Займере», можно прямо спросить по телефону «горячей линии» кредитора - как производится взыскание долга. Конечно, о «черных» коллекторах никто откровенно не скажет, но некоторая полученная информация позволит сделать полезные выводы.

Так, прежде всего следует проверить саму МФО на регистрацию в реестре ЦБ, на сайте регулятора. Если ее там нет - значит, “теневая”. С 2017 года можно будет проверить и имя коллекторского агентства в реестре на сайте ФССП – есть ли у него право на взыскание долгов. Кредитора, располагающего собственным отделом по урегулированию задолженности, можно распознать по примерным строкам в договоре займа: "все споры, связанные с возвратом задолженности, будут решаться Сторонами путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор подлежит рассмотрению в суде". Главное, не полениться и проверить заранее свое “альтернативное будущее” должника. Даже если сейчас вы в своих финансовых ресурсах уверены на все сто.

Сергей Васильев.

по материалам www.zaymer.ru/dengi_v_dolg_srochno